Η συγκινητική διαμαρτυρία συγγενών και φίλων στα δικαστήρια στις Σέρρες, «17 χρονών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή»

Υπενθυμίζεται ότι από τη νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε πως το 17χρονο θύμα έφερε βαρύτατες κακώσεις σε όλο του το σώμα. Μεταξύ άλλων, η ιατροδικαστική έκθεση που ενσωματώθηκε στη δικογραφία κάνει λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, στοιχείο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, ο οποίος υποστηρίζει ότι τον χτύπησε με δύο γροθιές στο πρόσωπο.