Η συγκινητική διαμαρτυρία συγγενών και φίλων στα δικαστήρια στις Σέρρες, «17 χρονών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή»
Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ο 16χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση οδηγήθηκε στον ανακριτή όοου απολογείται για τον θάνατο του 17χρονου
Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται αυτή την ώρα ο 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στις Σέρρες.
Ο ανήλικος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, μεταφέρθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών περίπου στις 12:30 και σε λίγη ώρα αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για το περιστατικό που στοίχισε τη ζωή στον 17χρονο.
Η μεταφορά του 16χρονου:
Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί φίλοι, συγγενείς και απλοί πολίτες, που με πλακάτ στα χέρια απαιτούν δικαιοσύνη για τον θάνατο του 17χρονου. Με συνθήματα όπως «17 χρονών ζητούσε ζωή, όχι σιωπή» και «Η δικαιοσύνη δεν κουκουλώνει δολοφονίες», ζητούν να αποδοθούν οι ευθύνες για το τραγικό περιστατικό.
Την ίδια ώρα, υπό τον φόβο επεισοδίων και προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία της απολογίας, η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έχει προχωρήσει σε προσαγωγές ατόμων, μεταξύ των οποίων και του 18χρονου αδελφού του κατηγορουμένου.
«Το παιδί έφευγε από το σπίτι με έναν φίλο του, καθώς είχαν ραντεβού με τον δικηγόρο. Οι αστυνομικοί της Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. τους έκαναν έλεγχο και τον πήραν μέσα επίτηδες για εξακρίβωση στοιχείων. Αυτό έγινε εσκεμμένα, είναι αντίποινα και ξεσπάνε στο παιδί. Τους θέλουν και τους δύο σε μια κόλλα χαρτί και είναι ολοφάνερο. Τους ζήτησα σαν χάρη να αφήσουν μόνο τον αδελφό του και να φύγουν οι φίλοι, αλλά τον πήραν μέσα», ανέφερε η μητέρα του κατηγορούμενου, μιλώντας για την προσαγωγή του 18χρονου γιου της.
Οι δηλώσεις της μάνας του 16χρονου:
Υπενθυμίζεται ότι από τη νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε πως το 17χρονο θύμα έφερε βαρύτατες κακώσεις σε όλο του το σώμα. Μεταξύ άλλων, η ιατροδικαστική έκθεση που ενσωματώθηκε στη δικογραφία κάνει λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου, στοιχείο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, ο οποίος υποστηρίζει ότι τον χτύπησε με δύο γροθιές στο πρόσωπο.
