Αυξημένες εισροές υδάτων σε Άρδα και Έβρο, συστάσεις στους πολίτες
ΕΛΛΑΔΑ
Έβρος Ποτάμι Αγρότες Κτηνοτρόφοι

Σημαντική εισροή μεγάλου όγκου υδάτων αναμένεται εντός των επόμενων ωρών στους ποταμούς 'Αρδα και Έβρο, σύμφωνα με το Δήμο Ορεστιάδας. 

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος Ορεστιάδας ζητά από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να «να βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε αν χρειαστεί οι μεν πρώτοι να απομακρύνουν το ζωικό κεφάλαιο από τις παραποτάμιες περιοχές και να ασφαλίσουν τις εγκαταστάσεις τους, οι δε αγρότες να απομακρύνουν γεωργικά μηχανήματα, αντλητικά συγκροτήματα και λοιπό εξοπλισμό από τις ζώνες υψηλού κινδύνου». 

Ταυτόχρονα καλεί τους πολίτες «να αποφεύγουν κάθε είδους μετακίνηση, εργασία ή δραστηριότητα πλησίον των αναχωμάτων και των κοιτών των ποταμών» και να μην χρησιμοποιούν ιρλανδικές διαβάσεις. 

