Αυξημένες εισροές υδάτων σε Άρδα και Έβρο, συστάσεις στους πολίτες

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος Ορεστιάδας ζητά από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να «να βρίσκονται σε ετοιμότητα» και τους πολίτες « να αποφεύγουν κάθε είδους μετακίνηση, εργασία ή δραστηριότητα πλησίον των αναχωμάτων και των κοιτών των ποταμών»