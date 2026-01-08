Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ατύχημα στην Πατησίων: Σταυρός φαρμακείου έπεσε πάνω σε γυναίκα
Ατύχημα στην Πατησίων: Σταυρός φαρμακείου έπεσε πάνω σε γυναίκα
Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες
Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) στην οδό Πατησίων στο κέντρο της Αθήνας όταν σταυρός φαρμακείου έπεσε πάνω σε γυναίκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα