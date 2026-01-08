Ατύχημα στην Πατησίων: Σταυρός φαρμακείου έπεσε πάνω σε γυναίκα
Ατύχημα στην Πατησίων: Σταυρός φαρμακείου έπεσε πάνω σε γυναίκα

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες

Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) στην οδό Πατησίων στο κέντρο της Αθήνας όταν σταυρός φαρμακείου έπεσε πάνω σε γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.
