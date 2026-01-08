Το Σαββατοκύριακο πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να ορίσουν επιτροπή για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης Αγρότες Μπλόκα αγροτών

Το Σαββατοκύριακο πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να ορίσουν επιτροπή για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Αύριο (9/1) αναμένεται να ανοίξουν οι δρόμοι

Το Σαββατοκύριακο πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να ορίσουν επιτροπή για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Το Σάββατο ή την Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια αφού οι αγρότες αποδέχθηκαν την πρόταση για διάλογο με τον πρωθυπουργό.

Ειδικότερα, κατά την σύσκεψη θα οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση ζητά από τους αγρότες να ανοίξουν οι δρόμοι για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με αυτούς να προσανατολίζονται στο να ανοίξουν τους δρόμους από αύριο, ωστόσο τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα στις άκρες, μέχρι να γίνει ο διάλογος με τον Μητσοτάκη.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης