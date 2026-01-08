Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Το Σαββατοκύριακο πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να ορίσουν επιτροπή για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Το Σαββατοκύριακο πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να ορίσουν επιτροπή για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη
Αύριο (9/1) αναμένεται να ανοίξουν οι δρόμοι
Το Σάββατο ή την Κυριακή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια αφού οι αγρότες αποδέχθηκαν την πρόταση για διάλογο με τον πρωθυπουργό.
Ειδικότερα, κατά την σύσκεψη θα οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση ζητά από τους αγρότες να ανοίξουν οι δρόμοι για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με αυτούς να προσανατολίζονται στο να ανοίξουν τους δρόμους από αύριο, ωστόσο τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα στις άκρες, μέχρι να γίνει ο διάλογος με τον Μητσοτάκη.
Ειδικότερα, κατά την σύσκεψη θα οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση ζητά από τους αγρότες να ανοίξουν οι δρόμοι για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με αυτούς να προσανατολίζονται στο να ανοίξουν τους δρόμους από αύριο, ωστόσο τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα στις άκρες, μέχρι να γίνει ο διάλογος με τον Μητσοτάκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα