Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Αιτήσεις για αδειοδότηση όλο τον χρόνο
Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Αιτήσεις για αδειοδότηση όλο τον χρόνο
Τι προβλέπει η νέα Υπουργική Απόφαση
Σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν τη διαδικασία αδειοδότησης των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα εισάγει υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Νίκου Παπαϊωάννου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταθέτουν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων – των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) - οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο έτος.
Παρότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων δεν περιορίζεται πλέον σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προβλέπεται σαφές χρονικό όριο για την έναρξη λειτουργίας των ιδρυμάτων.
Ειδικότερα, οι αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους μπορούν να εξεταστούν με στόχο την έναρξη λειτουργίας του παραρτήματος κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η συγκεκριμένη ημερομηνία λειτουργεί ως καταληκτικό σημείο για τον προγραμματισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας από τις αρμόδιες αρχές.
Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 5094/2024, ο οποίος καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα. Παράλληλα, εξειδικεύονται επιμέρους ζητήματα, που αφορούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση και την αξιολόγηση των ιδρυμάτων που επιθυμούν να ιδρύσουν παραρτήματα στην Ελλάδα.
Στο ίδιο πλαίσιο, προσδιορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί κατάταξης πανεπιστημίων που αναγνωρίζονται για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Ως έγκυροι οίκοι αξιολόγησης ορίζονται οι Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education (THE) και Quacquarelli Symonds (QS), οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για την ακαδημαϊκή θέση των μητρικών ιδρυμάτων στο διεθνές περιβάλλον καθώς θεωρούνται σημεία αναφοράς για την ακαδημαϊκή ποιότητα και αξιολόγηση πανεπιστημίων, σχολών και επιστημονικών πεδίων.
Ιδιαίτερη πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τα παραρτήματα πανεπιστημίων των οποίων το μητρικό ίδρυμα κατατάσσεται εντός των πρώτων είκοσι θέσεων παγκοσμίως από τους αναγνωρισμένους αυτούς οίκους. Στις περιπτώσεις αυτές, δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας παραρτήματος με τουλάχιστον μία σχολή και ένα πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος.
Η νέα ρύθμιση επιδιώκει να συνδυάσει την ευελιξία στην υποβολή αιτήσεων με έναν σαφή και προβλέψιμο διοικητικό κύκλο αξιολόγησης. Παράλληλα, διασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο των φακέλων από τις αρμόδιες αρχές, όπως η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης και πιστοποίησης των νέων πανεπιστημιακών δομών.
Πατήστε ΕΔΩ για να ανοίξετε το ΦΕΚ.
Σύμφωνα με την απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταθέτουν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων – των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) - οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέσα στο έτος.
Παρότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων δεν περιορίζεται πλέον σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προβλέπεται σαφές χρονικό όριο για την έναρξη λειτουργίας των ιδρυμάτων.
Ειδικότερα, οι αιτήσεις που κατατίθενται έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους μπορούν να εξεταστούν με στόχο την έναρξη λειτουργίας του παραρτήματος κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η συγκεκριμένη ημερομηνία λειτουργεί ως καταληκτικό σημείο για τον προγραμματισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας από τις αρμόδιες αρχές.
Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 5094/2024, ο οποίος καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα. Παράλληλα, εξειδικεύονται επιμέρους ζητήματα, που αφορούν την ακαδημαϊκή αναγνώριση και την αξιολόγηση των ιδρυμάτων που επιθυμούν να ιδρύσουν παραρτήματα στην Ελλάδα.
Στο ίδιο πλαίσιο, προσδιορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί κατάταξης πανεπιστημίων που αναγνωρίζονται για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Ως έγκυροι οίκοι αξιολόγησης ορίζονται οι Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education (THE) και Quacquarelli Symonds (QS), οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για την ακαδημαϊκή θέση των μητρικών ιδρυμάτων στο διεθνές περιβάλλον καθώς θεωρούνται σημεία αναφοράς για την ακαδημαϊκή ποιότητα και αξιολόγηση πανεπιστημίων, σχολών και επιστημονικών πεδίων.
Ιδιαίτερη πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τα παραρτήματα πανεπιστημίων των οποίων το μητρικό ίδρυμα κατατάσσεται εντός των πρώτων είκοσι θέσεων παγκοσμίως από τους αναγνωρισμένους αυτούς οίκους. Στις περιπτώσεις αυτές, δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας παραρτήματος με τουλάχιστον μία σχολή και ένα πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπει ο νόμος.
Η νέα ρύθμιση επιδιώκει να συνδυάσει την ευελιξία στην υποβολή αιτήσεων με έναν σαφή και προβλέψιμο διοικητικό κύκλο αξιολόγησης. Παράλληλα, διασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο των φακέλων από τις αρμόδιες αρχές, όπως η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης και πιστοποίησης των νέων πανεπιστημιακών δομών.
Πατήστε ΕΔΩ για να ανοίξετε το ΦΕΚ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα