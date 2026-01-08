Αγνοείται ηλικιωμένος αγρότης στον ποταμό Λίσσο στη Ροδόπη, σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού
Αγνοείται ηλικιωμένος αγρότης στον ποταμό Λίσσο στη Ροδόπη, σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή της Βέννας, με πλήθος διασωστών και τη χρήση drone, ενώ πριν λίγη ώρα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο το τρακτέρ του

Αγνοείται ηλικιωμένος αγρότης στον ποταμό Λίσσο στη Ροδόπη, σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (8/1) στη Ροδόπη για την εξαφάνιση ενός ηλικιωμένου αγρότη στην περιοχή του Λίσσου ποταμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του xronos.gr, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν δυνάμεις της Αστυνομίας, της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστική, καθώς και εθελοντές της Περιφέρειας της Ροδόπης.

Η στάθμη του νερού του ποταμού Λίσσου ανεβαίνει διαρκώς, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση δύσκολη.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή της Βέννας, με πλήθος διασωστών και τη χρήση drone, ενώ πριν λίγη ώρα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο το τρακτέρ του.

Ο αγνοούμενος είναι 84 ετών και κατάγεται από το χωριό Μίρανα Ροδόπης.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, Μανώλη Ταπατζά, αναμένεται ομάδα δυτών από τη Θεσσαλονίκη που θα ψάξει εντός του ποταμού που έχει φουσκώσει.

