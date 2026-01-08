Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ταξί: Σε κρίσιμη συνεδρίαση ο ΣΑΤΑ για νέες απεργίες
Σήμερα Πέμπτη (08/01) συνεδριάζει το ΔΣ του ΣΑΤΑ και αναμένεται να αποφασίσει κλιμάκωση των απεργιών στα ταξί
Επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις αναμένεται να αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο του ΣΑΤΑ. Οι οδηγοί ταξί αναμένεται να αποφασίσουν 48ωρες διαδοχικές κινητοποιήσεις, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και απεργία διαρκείας.
Οι αποφάσεις θα παρθούν κατά τη διάρκεια της Πέμπτης όταν και θα συνεδριάσει το ΔΣ. Στόχος είναι από την Τρίτη (13/01) να αρχίσουν οι επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες.
-Ξεκάθαρο και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό.
Με το Ε.Ι.Χ ο επιβάτης αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του, για αυτό προτείνουμε ελάχιστη μίσθωση στα 150 ευρώ συν Φ.Π.Α για αυτή την υπηρεσία, για ολόκληρη την επικράτεια. Η μεταφορά από ένα σημείο (Α) προς ένα σημείο (Β) είναι έργο που ανήκει στο ταξί.
-Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι εφαρμογές πολυεθνικών απέναντι στον κλάδο και ειδικότερα στα Ράδιο Ταξί.
-Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα.
-Φορολογικό: Δίκαιη φορολογική μεταχείριση – Τερματισμός της φορολογικής επιδρομής.
Οι λόγοι της απεργίας στα ταξί-Παράταση στην υποχρεωτική και βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για το 2035, με βιώσιμο σχέδιο μετάβασης
