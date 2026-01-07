Στη φυλακή 74χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη μετά από καταδίωξη για σωρεία παραβάσεων
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Τροχαίο Ηλικιωμένος

Στη φυλακή 74χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη μετά από καταδίωξη για σωρεία παραβάσεων

Ο ηλικιωμένος ενεπλάκη σε τροχαίο όντας υπό την επήρεια έντονης μέθης και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος

Στη φυλακή 74χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη μετά από καταδίωξη για σωρεία παραβάσεων
Σε 4 χρόνια και 15 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε 74χρονος στην Κρήτη για σωρεία παραβάσεων. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το patris.gr, o ηλικιωμένος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα όντας υπό την επήρεια έντονης μέθης και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, κρίθηκε ένοχος για 7 πράξεις, μεταξύ των οποίων εγκατάλειψη τροχαίου, επικίνδυνη οδήγηση, μέθη, αντίσταση κατά της αρχής και εξύβριση.

Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει μέρος της ποινής, δηλαδή 16 μήνες και έτσι ο 74χρονος θα πάρει τον δρόμο για τη φυλακή.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης