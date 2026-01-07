Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Στη φυλακή 74χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη μετά από καταδίωξη για σωρεία παραβάσεων
Ο ηλικιωμένος ενεπλάκη σε τροχαίο όντας υπό την επήρεια έντονης μέθης και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος
Σε 4 χρόνια και 15 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε 74χρονος στην Κρήτη για σωρεία παραβάσεων.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το patris.gr, o ηλικιωμένος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα όντας υπό την επήρεια έντονης μέθης και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, με τους αστυνομικούς να τον καταδιώκουν.
Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, κρίθηκε ένοχος για 7 πράξεις, μεταξύ των οποίων εγκατάλειψη τροχαίου, επικίνδυνη οδήγηση, μέθη, αντίσταση κατά της αρχής και εξύβριση.
Το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει μέρος της ποινής, δηλαδή 16 μήνες και έτσι ο 74χρονος θα πάρει τον δρόμο για τη φυλακή.
