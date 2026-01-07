Εξαφανίστηκε 14χρονος στον Άλιμο
Εξαφάνιση Το Χαμόγελο του Παιδιού Άλιμος

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στον Άλιμο. Τα ίχνη του εφήβου χάθηκαν στις 22 Δεκεμβρίου και το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του σήμερα (7/1) κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ. έχει ύψος 1,80 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

