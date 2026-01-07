Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Οι Ορθόδοξοι Αιθίοπες της Αθήνας γιόρτασαν τα Χριστούγεννα στο Πολύγωνο, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Στην περιοχή του Πολυγώνου οι Ορθόδοξοι Αιθίοπες της Αθήνας γιόρτασαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο, χθες, τα δικά τους Χριστούγεννα
Γυναίκες και άνδρες, νέοι και παιδιά από την Αιθιοπία γιόρτασαν χθες βράδυ στην περιοχή του Πολυγώνου τα δικά τους Χριστούγεννα που είναι... σήμερα 7 Ιανουαρίου.
Με τις χαρακτηριστικές, κατάλευκες ενδυμασίες τους καταφθάνουν στον μικρό ναό της οδού Μπόχαλη, ενώ την ίδια ενδυμασία προσφέρουν και σε κάθε επισκέπτη που θα θελήσει να βιώσει μαζί τους τα Χριστούγεννα, την Ανάσταση και κάθε άλλη μεγάλη χριστιανική γιορτή.
Οι Αιθίοπες «κουβαλούν» μια από τις μακρύτερες χριστιανικές παραδόσεις, ήδη από τον 4ο αιώνα μ.Χ. και διατηρούν πολλά από τα έθιμά τους μέχρι σήμερα. Ένα από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά τους είναι η χρήση του κεμπέρο, ενός διπλού τυμπάνου, αλλά και οι ύμνοι της λειτουργίας που δεν έχουν βυζαντινή ρίζα, αλλά θυμίζουν γλυκιές, αφρικανικές μελωδίες.
Η λειτουργία, στην οποία οι γυναίκες έχουν κεντρικό ρόλο, ξεκινά από τις 6 το απόγευμα της παραμονής των Χριστουγέννων και ολοκληρώνεται περί τις 3 τα ξημερώματα των Χριστουγέννων, με τους ύμνους να επαναλαμβάνονται σε λούπα, βάζοντας άπαντες σε μια κατανυκτική «έκσταση».
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αιθιοπίας το 2016, το 67% του πληθυσμού είναι Χριστιανοί, με το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών να είναι Ορθόδοξοι. Η Αιθιοπική Εκκλησία στο παρελθόν ήταν τμήμα της Κοπτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το 1959, ωστόσο, πέτυχε την αυτοκεφαλία της.
Αν και δεν αποτελεί πλέον την κρατική θρησκεία, η Αιθιοπική Ορθόδοξη εκκλησία αποτελεί την κυρίαρχη χριστιανική ομολογία την οποία ασπάζεται η συντριπτική πλειοψηφία των Τιγρανιανων και των Αμχάρα καθώς και ένα ποσοστό των Ορόμο και άλλων εθνικών ομάδων, ενώ οι προτεσταντικές εκκλησίες είναι παρόντες ιδίως μεταξύ των Ορόμο και των εθνικών ομάδων που κατοικούν στη νότια Αιθιοπία. Η σχετικά μικρή Αιθιοπική Καθολική Εκκλησία υπάρχει από τον 18ο αιώνα και αποτελεί λιγότερο από το 1% του πληθυσμού της χώρας.
Σημειώνεται ότι τον 4ο αιώνα, το Αξούμ έγινε το δεύτερο κράτος, μετά την Αρμενία, που αναγνώρισε τον χριστιανισμό ως επίσημη κρατική θρησκεία, όταν ο Φρουμέντιος της Τύρου έφτασε στην Αιθιοπία και εκχριστιάνισε τον αυτοκράτορα Εζάνα του Αξούμ.
