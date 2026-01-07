Περιστέρι: 13χρονη λιποθύμησε αφού κατανάλωσε αλκοόλ από περίπτερο, συνελήφθησαν ο πατέρας της και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης
ΕΛΛΑΔΑ
Περιστέρι Αλκοόλ Ανήλικη Πατέρας Περίπτερο

Περιστέρι: 13χρονη λιποθύμησε αφού κατανάλωσε αλκοόλ από περίπτερο, συνελήφθησαν ο πατέρας της και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

Την ανήλικη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Περιστέρι: 13χρονη λιποθύμησε αφού κατανάλωσε αλκοόλ από περίπτερο, συνελήφθησαν ο πατέρας της και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμό σήμανε στις αρχές τα μεσάνυχτα της Τρίτης ο εντοπισμός μιας 13χρονης κοπέλας σε λιπόθυμη κατάσταση στο Περιστέρι.

Όπως διαπιστώθηκε μετά από έρευνα, η ανήλικη είχε καταναλώσει αλκοόλ που είχε προμηθευτεί από περίπτερο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το κορίτσι ήταν μαζί με παρέα όταν λιποθύμησε.

Την ανήλικη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν τόσον τον πατέρα της 13χρονης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο όσο και τον 52χρονο ιδιοκτήτη του περιπτέρου για παραβίαση του νόμου περί προστασία των ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ και καπνού.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης