Αναλυτικά οι νέες τιμές στα διόδια: Οι αυξήσεις σε Αττική Οδό, η «χρυσή» διέλευση του Ρίου και η Ιόνια Οδός

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Κορίνθου-Ελευσίνας

Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου

Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων

Στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας* και κλάδος Λεύκτρου -Σπάρτης

Στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Συγκεκριμένα:Στον αυτοκινητόδρομο Πατρών -Κορίνθου - Ελευσίνας, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα - Ελευσίνα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητοΑναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:** Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.** Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,70 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. 6,80 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ., 9,50 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,70 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,80 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 9,70 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 13,60 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,70 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,80 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 9,60 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,40 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,60 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,70 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,50 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 6,30 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 8,90 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,40 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,00 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,10 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,20 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,00 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,80 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 7,10 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 10,00 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,40 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,00 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,20 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ 7,30 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,60 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,00 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,60 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,00 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,60 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,60 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,20 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,10 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,40 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,60 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,60 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 2,30 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,70 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,10 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,70 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,80 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,10 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,70 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 4,20 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,90 ευρώ.Στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, με βάση τις τιμές, που ανακοινώθηκαν από την «Ολυμπία Οδό», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, το ταξίδι Πάτρα -Πύργος για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 5,70 ευρώ.Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό και κατηγορία οχήματος διαμορφώνονται ως εξής:* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,60 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 9,00 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 12,70 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,10 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,40 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 7,60 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,20 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,50 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 7,70 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,90 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,30 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,20 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 4,50 ευρώ.Στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, με βάση τις νέες τιμές, που ανακοινώθηκαν από την «Νέα Οδό» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026,Ειδικότερα, οι τιμές ανά σταθμό διοδίων και ανά κατηγορία οχήματος είναι οι ακόλουθες:* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,55 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,90 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,50 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,90 ευρώ.** ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 4,20 ευρώ.** Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 10,50 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 14,70 ευρώ.** Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,50 ευρώ.* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,55 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 8,95 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,50 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,55 ευρώ.* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 3,70 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 9,25 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 12,95 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,75 ευρώ.* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 2,50 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 6,30 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 8,85 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,05 ευρώ.* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,50 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,75 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 5,25 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,35 ευρώ.* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,95 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 4,85 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες* 6,80 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 2,25 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 3,20 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,85 ευρώ.* ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα 1,20 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από τέσσερις άξονες 3,00 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους άξονες 4,25 ευρώ.Στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας και κλάδου Λεύκτρου - Σπάρτης, με βάση τις νέες τιμές, όπως ανακοινώθηκαν από την εταιρία «Μορέας Α.Ε.», και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, το ταξίδι Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα για ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο διαμορφώνεται στα 11,75 ευρώ (από τα 11,30 ευρώ), ενώ το ταξίδι Κόρινθος - Τρίπολη και κλάδος Λεύκτρου - Σπάρτης διαμορφώνεται στα 12,95 ευρώ (από τα 12,45 ευρώ).Αναλυτικά, οι τιμές όλων των διοδίων ανά σταθμό και ανά κατηγορία οχήματος είναι ως εξής:* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,00 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,95 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ. 7,45 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος 2,20μ., 10,45 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,90 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,80 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 7,10 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 9,95 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,60 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,30 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,75 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 8,05 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,00 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 1,45 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 3,70 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 5,20 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,50 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 2,25 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 5,65 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ.,* 7,90 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 2,40 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 3,45 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 8,60 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 12,10 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,25 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 3,15 ευρώ.Στον πλευρικό σταθμό των Αρφαρών:* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,60 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,90 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 2,25 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ 3,15 ευρώ.* Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,40 ευρώ.* Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα 0,55 ευρώ.* Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με 2-3 άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος πάνω από 2,20μ., 1,40 ευρώ.* Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος από 2,20μ., 2,00 ευρώ.Οι νέες τιμές για απλή διέλευση, όπως ανακοινώθηκαν από την «Γέφυρα ΑΕ» και θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, είναι οι παρακάτω:* Μοτοσικλέτες 2,50 ευρώ* Επιβατηγά Ι.Χ. με επίδειξη κάρτας ΑμεΑ 5,00 ευρώ* Φορτηγά με 2 άξονες 24,70 ευρώ* Φορτηγά με 3 άξονες 40,10 ευρώ* Φορτηγά με 4 άξονες 50,90 ευρώ* Φορτηγά με 5+ άξονες 50,90 ευρώ* Λεωφορεία έως 20 θέσεις 37,80 ευρώ* Λεωφορεία από 21 έως και 40 θέσεις 53,10 ευρώ* Λεωφορεία άνω των 41 θέσεων 81,40 ευρώ