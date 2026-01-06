Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που απείλησε 21χρονη πρώην του ότι θα δημοσιοποιήσει φωτογραφία από προσωπικές τους στιγμές
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Revenge Porn

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που απείλησε 21χρονη πρώην του ότι θα δημοσιοποιήσει φωτογραφία από προσωπικές τους στιγμές

Μετά από την καταγγελία της γυναίκας οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που απείλησε 21χρονη πρώην του ότι θα δημοσιοποιήσει φωτογραφία από προσωπικές τους στιγμές
Στράτος Λούβαρης
Με χειροπέδες κατέληξε ένας 26χρονος στη Θεσσαλονίκη ο οποίος απείλησε την νεαρή πρώην σύντροφό του ότι θα δημοσιοποιήσει φωτογραφίες από προσωπικές τους στιγμές.

Η σύλληψη του άνδρα έγινε το βράδυ της Δευτέρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης - Συκεών. Ο 26χρονος αφού έστειλε φωτογραφία από προσωπικές στιγμές που είχε με την 21χρονη στη συνέχεια την απείλησε ότι θα την δημοσιοποιήσει.

Μετά από την καταγγελία της γυναίκας οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
Στράτος Λούβαρης

