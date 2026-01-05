Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ρομά ντυμένοι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, πήγαν να αρπάξουν 450 λίρες από γιαγιά στη Θεσσαλονίκη - Τις είχε θαμμένες στον κήπο της
Ρομά ντυμένοι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ, πήγαν να αρπάξουν 450 λίρες από γιαγιά στη Θεσσαλονίκη - Τις είχε θαμμένες στον κήπο της
Την έπεισαν ότι υπήρχε... διαρροή ηλεκτρικού και τους υπέδειξε πού είχε το σεντούκι τις λίρες - Ευτυχώς η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη εγκαίρως και οι απατεώνες συνελήφθησαν
Το σεντούκι με τις χρυσές λίρες που είχε θάψει στον κήπο του σπιτιού της στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης υπέδειξε σε απατεώνες Ρομά μόνη της μια ηλικιωμένη πιστεύοντας ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και ότι υπήρχε κίνδυνος εξαιτίας διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr στο σεντούκι υπήρχαν 450 χρυσές λίρες τις οποίες οι απατεώνες άρπαξαν και έγιναν... καπνός.
Όλα άρχισαν όταν δυο απατεώνες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ άρχισαν να πολιορκούν την ηλικιωμένη που μένει σε μονοκατοικία στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Παρότι αρχικά η ηλικιωμένη δεν υπέκυψε στις πιέσεις τους και στην ψευτοαπειλή περί διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος τελικά πείστηκε και τους άνοιξε το σπίτι της την παραμονή των Χριστουγέννων.
Η ηλικιωμένη βγήκε από το σπίτι της σύμφωνα με τις υποδείξεις των δύο απατεώνων οι οποίοι άρχισαν να ψάχνουν για τιμαλφή και χρήματα.
Όταν βγήκαν από το σπίτι η ηλικιωμένη τους υπέδειξε σημείο στον κήπο του σπιτιού της όπου είχε κρυμμένο ένα σεντούκι με τις 450 λίρες. Οι δυο απατεώνες δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν το ξέθαψαν και άρπαξαν αμέσως τις λίρες και εξαφανίστηκαν.
Τελικά όμως η ηλικιωμένη που αντιλήφθηκε την απάτη έσπευσε με οικεία πρόσωπα στην αστυνομία και κατήγγειλε το συμβάν με αποτέλεσμα οι δυο απατεώνες να συλληφθούν ενώ επέστρεψαν και το σύνολο των 450 χρυσών λιρών καθώς δεν πρόλαβαν να το διαθέσουν.
Σε μια άλλη περίπτωση σήμερα στην Θεσσαλονίκη μια ηλικιωμένη 79 ετών άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος της στην οδό Φλέμινγκ και άφησε κατά υπόδειξη των απατεώνων σε ένα αλουμινόχαρτο 20 λίρες και χρήματα οι οποίοι έσπευσαν και τα πήραν επίσης προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ .
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές του protothema.gr στο σεντούκι υπήρχαν 450 χρυσές λίρες τις οποίες οι απατεώνες άρπαξαν και έγιναν... καπνός.
Όλα άρχισαν όταν δυο απατεώνες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ άρχισαν να πολιορκούν την ηλικιωμένη που μένει σε μονοκατοικία στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης. Παρότι αρχικά η ηλικιωμένη δεν υπέκυψε στις πιέσεις τους και στην ψευτοαπειλή περί διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος τελικά πείστηκε και τους άνοιξε το σπίτι της την παραμονή των Χριστουγέννων.
Η ηλικιωμένη βγήκε από το σπίτι της σύμφωνα με τις υποδείξεις των δύο απατεώνων οι οποίοι άρχισαν να ψάχνουν για τιμαλφή και χρήματα.
Όταν βγήκαν από το σπίτι η ηλικιωμένη τους υπέδειξε σημείο στον κήπο του σπιτιού της όπου είχε κρυμμένο ένα σεντούκι με τις 450 λίρες. Οι δυο απατεώνες δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν το ξέθαψαν και άρπαξαν αμέσως τις λίρες και εξαφανίστηκαν.
Τελικά όμως η ηλικιωμένη που αντιλήφθηκε την απάτη έσπευσε με οικεία πρόσωπα στην αστυνομία και κατήγγειλε το συμβάν με αποτέλεσμα οι δυο απατεώνες να συλληφθούν ενώ επέστρεψαν και το σύνολο των 450 χρυσών λιρών καθώς δεν πρόλαβαν να το διαθέσουν.
Σε μια άλλη περίπτωση σήμερα στην Θεσσαλονίκη μια ηλικιωμένη 79 ετών άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος της στην οδό Φλέμινγκ και άφησε κατά υπόδειξη των απατεώνων σε ένα αλουμινόχαρτο 20 λίρες και χρήματα οι οποίοι έσπευσαν και τα πήραν επίσης προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ .
Αλουμινόχαρτο με 20 λίρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα