Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν ένας 33χρονος και ένας 27χρονος για ναρκωτικά και όπλα

Μετά από έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο και στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 453 γραμμάρια κάνναβης, πιστόλια, φυσίγγια, μαχαίρια, βαλλίστρα, σιδερογροθιές,