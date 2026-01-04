Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν ένας 33χρονος και ένας 27χρονος για ναρκωτικά και όπλα
Μετά από έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο και στο σπίτι τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 453 γραμμάρια κάνναβης, πιστόλια, φυσίγγια, μαχαίρια, βαλλίστρα, σιδερογροθιές,
Στη σύλληψη ενός 33χρονου και ενός 27χρονου για ναρκωτικά και όπλα προχώρησε το πρωί του Σαββάτου (3/1) στο Ρέθυμνο η Αστυνομία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, μετά από έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί σε όχημα που επέβαιναν οι δύο άνδρες σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 453 γραμμάρια κάνναβης
- Ένας σουγιάς
- Δύο συσκευές κινητών τηλεφώνων
Ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια των δύο συλληφθέντων σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Ένα πιστόλι με δυο γεμιστήρες
- 69 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
- 199 πυροδοτημένα φυσίγγια (κάλυκες)
- 4 πιστόλια αερίου με γεμιστήρες
- 20,3 γραμμάρια κάνναβης
- 0,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
- Μία βαλλίστρα
- Μία σπάθα
- Μία ξιφολόγχη πολεμικού όπλου
- Δύο σιδερογροθιές
- Μία ζυγαριά
- 19 σπόροι κάνναβης
- 19 μαχαίρια
- Χρηματικό ποσό 1.550 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
Κατασχέθηκε και το Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
