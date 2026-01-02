«Αλλάζει πίστα» η Εγνατία Οδός - Πρωτοχρονιά στα διόδια Ωραιοκάστρου έκανε ο Νίκος Ταχιάος

Με την αλλαγή του χρόνου τέθηκαν σε λειτουργία τα νέα συστήματα και τα διόδια - Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών μιλά για μεγάλες προκλήσεις, έργα και κρίσιμο στοίχημα την ασφάλεια του δρόμου