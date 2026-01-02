Ηλεκτρικό το αυτοκίνητο που κάηκε στην παραλιακή;

Μόνο που, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι. Το πρόσφατο περιστατικό στην παραλιακή, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, αφορά ένα παλιό αυτοκίνητο, μια Mercedes C-Class βενζίνης του 1997 - 1999. Ένα αυτοκίνητο δηλαδή 25ετίας.

Η πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερο βολική για όσους επενδύουν στον φόβο. Στην Ελλάδα, τα αυτοκίνητα που καίγονται στους δρόμους είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα παλιά οχήματα.. Με φθαρμένες σωληνώσεις καυσίμου, γερασμένα καλώδια, διαρροές λαδιών, πρόχειρες επισκευές και ανύπαρκτους προληπτικούς ελέγχους. Όχι τα ηλεκτρικά. Τα στοιχεία διεθνώς δείχνουν ότι τα περιστατικά φωτιάς στα ηλεκτρικά είναι σπανιότερα σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα, όμως αυτό το δεδομένο χάνεται μέσα στον θόρυβο της παραπληροφόρησης.

Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται μόνο στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Τα παλιά και κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα αποτελούν καθημερινή απειλή και για τη ροή της κυκλοφορίας. Μένουν από μηχανικές βλάβες στη μέση του δρόμου, σβήνουν σε ανηφόρες, υπερθερμαίνονται σε μποτιλιαρίσματα και μετατρέπουν κάθε κεντρική αρτηρία σε παγίδα καθυστερήσεων. Σε μια πόλη ήδη κορεσμένη από κίνηση, ένα ακινητοποιημένο όχημα αρκεί για να παραλύσει ολόκληρη περιοχή.