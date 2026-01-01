Πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δείτε βίντεο με το δαχτυλίδι αρραβώνων στο αριστερό

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός - Γάμος το 2027 για το ζευγάρι
Το «ναι» στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είπε η Μαρία Σάκκαρη. Το ζευγάρι που είναι σε σχέση εδώ και πέντε χρόνια, έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, και το αριστερό χέρι της πρωταθλήτριας του τένις κοσμεί ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι της οικογένειας Μητσοτάκη και ανήκε στη μητέρα του μέλλοντα γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός, στον καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, νωρίτερα σήμερα, ο οποίος μάλιστα, χαμογελώντας, έλεγε ότι το 2027 οι γονείς του ζευγαριού θέλουν να γίνουν παπούδες και γιαγιάδες το 2027!
Η Μαρία Σάκκαρη, μετά την πρόταση γάμου που έγινε τις μέρες των Χριστουγέννων, πέταξε για την Αυστραλία, όπου παίζει στο United Cup. Στο βίντεο που ανέβασε με τον Στέφανο Τσιτσιπά, όσοι γνώριζαν, διέκριναν το δακτυλίδι στο αριστερό της χέρι, ένδειξη του αρραβώνα, ενώ σε άλλο βίντεο κατά την άφιξή της στο Περθ, το δαχτυλίδι έλαμπε στο χέρι της. Δείτε τα βίντεο:
