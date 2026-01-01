«Να γίνουμε το 2027 παππούδες...», οι ευχές του ζεύγους Μητσοτάκη στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν

Το love story

Βεβαίως, ακόμη και οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η πρόταση γάμου αποτελούν πρόγευση του βίου που σκοπεύουν να περάσουν μαζί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη ως ανδρόγυνο. Οι δυο τους βρέθηκαν στην Αθήνα για τις γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, η μεν Σάκκαρη κάνοντας μια ολιγοήμερη ανάπαυλα στις πυκνές διεθνείς υποχρεώσεις της, ο δε Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επέστρεψε από την Ουάσινγκτον όπου ζει και εργάζεται το τελευταίο διάστημα.Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μαρία Σάκκαρη ήρθε στην Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου προερχόμενη από το Ντουμπάι, όπου έκανε εντατική προετοιμασία εν όψει της συμμετοχής της στο τουρνουά United Cup. Και έφυγε για το Περθ της Αυστραλίας πριν από την Πρωτοχρονιά, προκειμένου να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση προτού πάρει θέση στο κορτ, όπου μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Μάλιστα, ήδη από αύριο, 2 Ιανουαρίου, η Μαρία Σάκκαρη ξεκινά την αγωνιστική δράση της στο Περθ σε μια ιδιαίτερα δύσκολη αναμέτρηση σε ατομικό επίπεδο, σε μια μονομαχία με την πρώην Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, Ναόμι Οσάκα.Ενώ η Γιαπωνέζα Οσάκα διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας και βρίσκεται στη θέση υπ' αριθμόν 16 στην παγκόσμια κατάταξη (WTA), η Μαρία Σάκκαρη παρουσιάζεται στο τουρνουά του Περθ, εκ των πραγμάτων, σαν αουτσάιντερ. Διάφορα προβλήματα και ίσως μια προσωπική απώλεια προσανατολισμού, μια κρίση φυσιολογική για το κορυφαίο επαγγελματικό επίπεδο στο οποίο ενδιατρίβει, έχουν περιορίσει τη Σάκκαρη στο Νο. 52 της παγκόσμιας κατάταξης. Παρόλ' αυτά, στα 30 της χρόνια η Μαρία Σάκκαρη ή «Sakkatack» προπονείται πιο σκληρά από ποτέ και δείχνει εξίσου αποφασισμένη να επιστρέψει στο Top-10. Εξάλλου, τον Μάρτιο του 2022 η Σάκκαρη ήταν η 3η καλύτερη τενίστρια στον κόσμο, μια επίδοση που δεν έχει πλησιάσει ποτέ, ούτε κατά διάνοια, καμία άλλη Ελληνίδα αθλήτρια. Συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της Μαρίας Σάκκαρη, της πρωταθλήτριας Αγγελικής Κανελλοπούλου. Η φιλία της οποίας με τη Μαρέβα Μητσοτάκη, αφ' ενός μετρά πολλά χρόνια, αφ' ετέρου αποτέλεσε την αφορμή για να γεννηθεί ο έρωτας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας.προβλέπεται ότι θα εξακολουθήσει να ζει στον φρενήρη ρυθμό του επαγγελματικού τένις, να βρίσκεται σε μόνιμη κινητικότητα ανά την υφήλιο κ.ο.κ. Αν μη τι άλλο, ως κάποιο βαθμό ακόμη και ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων καθαυτών που επιτυγχάνει στα κορτ, το τένις αποτελεί επαγγελματική ενασχόληση για τη Σάκκαρη, μια ενασχόληση με τεράστιες, σχεδόν εξοντωτικές απαιτήσεις, αλλά και εξόχως προσοδοφόρα: Στα 30 της χρόνια οι απολαβές της Μαρίας Σάκκαρη -και μόνο από τα χρηματικά έπαθλα για τις συμμετοχές της στις διεθνείς διοργανώσεις- ανέρχονται συνολικά σε 1,2 εκατ. δολάρια. Εξυπακούεται, όμως, ότι σε αυτά προστίθενται αμοιβές από χορηγούς, διαφημίσεις κ.λπ., έσοδα που, συναρτώνται βεβαίως στην αγωνιστική επιτυχία της, αλλά όπως και να 'χει αυξάνουν σημαντικά την προσωπική περιουσία της.Συνεπώς, μόνο η ίδια η Μαρία Σάκκαρη και βεβαίως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης γνωρίζουν το πώς θα συνδυαστεί ο έγγαμος βίος και ενδεχομένως η δημιουργία οικογένειας, με το πρόγραμμα των υποχρεώσεων τους. Οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι μεγάλες, δεδομένου, επίσης, ότι οι δυο τους βρίσκονται σε διαφορετική φάση της επαγγελματικής τους τροχιάς. Η Σάκκαρη είναι μια καταξιωμένη τενίστρια και, εκτός συγκλονιστικής ανατροπής, έχει περάσει το στάδιο της κορύφωσης των δυνατοτήτων της. Οπότε, είναι αναγκασμένη να προσπαθεί πολύ περισσότερο από ό,τι προηγουμένως για να διατηρήσει -ιδανικά δε να αναβαθμίσει- το κύρος και την αξία της στο «χρηματιστήριο» του επαγγελματικού τένις.Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όμως, στα 28 του χρόνια, μόλις αρχίζει τη σταδιοδρομία του, ως ειδικός αναλυτής επί θεμάτων άμυνας, ενέργειας και πολιτικών δημόσιας υγείας στον αμερικανικό όμιλο στρατηγικών συμβούλων Cohen Group. Μία εταιρεία που εδρεύει στην Ουάσινγκτον και απολαύει της φήμης ενός από τους κορυφαίους οργανισμούς στον κλάδο του.Ως νέος συνεργάτης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι κατ' ουσίαν ασκούμενος (fellow), με περισσότερες υποχρεώσεις παρά απολαβές σε αυτό το στάδιο της πρακτικής εκπαίδευσής του. Άλλωστε, στο Cohen Group προσελήφθη πριν από μόλις μερικούς μήνες, μετά από την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών του στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν, στη σχολή Διεθνών Σχέσεων.Παράλληλα με τη φοίτησή του στο Georgetown University και το μάστερ στον τομέα Foreign Service, όπως τιτλοφορείται το πολυσύνθετο γνωστικό αντικείμενο των διεθνών στρατηγικών σχέσεων, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε εργαστεί για ένα διάστημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την ιδιότητα του διαπιστευμένου συμβούλου, στο επιτελείο του Ισπανού Ευρωβουλευτή Εστέμπαν Γκονζάλες Πονς. Εκεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης συνέδραμε στην προετοιμασία νομοθετικού έργου, επί θεσμικών ζητημάτων, μεταρρυθμίσεων κ.λπ. στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργάστηκε επίσης με το Ατλαντικό Συμβούλιο, στην εκπόνηση μελετών σχετικών με τη χρηματοδότηση του αμυντικού μηχανισμού της ΕΕ, καθώς και στην προεργασία για το Transatlantic Forum, με θέμα τα λεγόμενα «GeoEconomics», ένα πεδίο που ενδιαφέρει κατ' εξοχήν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.Ενδιαμέσως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εκπλήρωσε τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του, υπηρετώντας σε μάχιμη μονάδα πυροβολικού της παραμεθορίου, στην Αλεξανδρούπολη σύμφωνα με τη δική του επιθυμία, ενώ υπήρξε διακεκριμένο μέλος του Global Youth Leadership Forum, της οργάνωσης νέων ηγετών GLOBSEC Young Leader, λαμβάνοντας ενεργό μέρος στο διάλογο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.Σε ό,τι αφορά στις σπουδές του, το πρώτο πτυχίο του ήταν από το Boston College στην Ιστορία, προτού συνεχίσει στο Τζόρτζταουν, με υποτροφία βάσει των επιδόσεών του. Ως προς τη γλωσσομάθεια, εκτός φυσικά των αγγλικών που μιλά απταίστως χάρη στην πολυετή παραμονή του στις ΗΠΑ, τις σπουδές και την καθημερινή εργασία του στην Ουάσινγκτον, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μιλά επίσης πολύ καλά γερμανικά.Οπωσδήποτε, το αυτονόητο ερώτημα σχετικά με τα σχέδιά του για το μέλλον, αφορά στο κατά πόσον επιθυμεί να γίνει συνεχιστής της μεγάλης παράδοσης της οικογένειάς του. Με τον πατέρα και τον παππού του να έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί, τη Ντόρα Μπακογιάννη υπουργό και πρωταγωνίστρια στην πολιτική σκηνή επί δεκαετίες, τον εξάδελφό του δήμαρχο Αθηναίων, η πορεία για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μοιάζει προδιαγεγραμμένη. Το εάν όντως είναι κιόλας, μένει να επιβεβαιωθεί από τις δικές του, προσωπικές επιλογές. Οι οποίες επί του παρόντος παραμένουν άδηλες, ασχέτως εάν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πολύ συχνά εμφανίζεται στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη και δείχνει να παρακολουθεί στενά τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα.Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι το μεσαίο τέκνο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι. Είναι κατά έναν χρόνο μικρότερος από την αδελφή του Σοφία και κατά πέντε, περίπου, μεγαλύτερος από τη Δάφνη. Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση -ή τουλάχιστον η πρώτη που έτυχε τόσο ευρείας προβολής- ήταν όταν συνόδευσε τον πατέρα του στο εκλογικό κέντρο όπου ψήφιζαν, κυρίως όμως μερικές ημέρες αργότερα, όταν σύσσωμη η οικογένεια Μητσοτάκη παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας του Κυριάκου ως πρωθυπουργού, τον Ιούλιο του 2019. Τότε είχε αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών, τελειώνοντας το ίδιο σχολείο με τον πατέρα του και τις αδελφές του, και είχε ξεκινήσει τις σπουδές του στις ΗΠΑ.Οπωσδήποτε όμως η δημοσιότητα γύρω από το ποιος είναι ο νεαρός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εκτοξεύτηκε όταν άρχισε να εμφανίζεται, ως θεατής, στους αγώνες της Μαρίας Σάκκαρη. Έχοντας και ο ίδιος έφεση προς τον αθλητισμό, καθώς ασχολείται ερασιτεχνικά με το ποδόσφαιρο και τα χειμερινά σπορ, ο Μητσοτάκης Jr. συμπαρίστατο στην Μαρία Σάκκαρη χωρίς να κρύβει την αγωνία του για την έκβαση της εκάστοτε αναμέτρησης, όπως και τη χαρά του όταν πανηγύριζε κάποια από τις νίκες της.Περίπου από την αρχή του καλοκαιριού του 2021 και σταθερά για τα επόμενα χρόνια ως σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η Μαρία Σάκκαρη θα αναδεικνύονταν σε ένα νεαρό ζευγάρι διασήμων, το οποίο όμως κατόρθωνε να διαφυλάσσει μια αξιοπρεπή, σεμνή διακριτικότητα. Προφανώς, παρά την αναπόφευκτη προβολή, κανένας από τους δύο, ούτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ούτε η Μαρία Σάκκαρη δεν επιδιώκουν την υπερβολική δημοσιότητα, μάλλον το αντίθετο. Αφήνοντας ακόμη και τις φήμες ότι χώρισαν, χωρίζουν κ.λπ. να ακολουθούν την γνωστή μετεωρική πορεία, χωρίς οι ίδιοι να μπαίνουν στον κόπο να επαληθεύσουν ή να διαψεύσουν οτιδήποτε αφορά στην ιδιωτική ζωή τους. Αμφότεροι, άλλωστε, σχεδόν από τη νηπιακή τους ηλικία έχουν εκπαιδευτεί κατά κάποιο τρόπο, να διαχειρίζονται τη φήμη και τη διασημότητα, λόγω των γονέων και του βαρέων οικογενειακών καταβολών, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εφόσον φέρει ακριβώς το ονοματεπώνυμο μιας εμβληματικής προσωπικότητα, που παρέμεινε στην πρώτη γραμμή κρίσιμων για τη μοίρα του ελληνικού έθνους διεργασιών και γεγονότων, επί τουλάχιστον μισόν αιώνα.Επίσης, ως ζεύγος ήδη γνωρίζουν ότι η αλληλεπίδραση είναι διαρκής και αναπόφευκτη, κάτι που αποδείχθηκε, κατά τον πλέον παραστατικό -και ίσως επώδυνο- τρόπο, με τον αποκλεισμό της Σάκκαρη από τους σημαιοφόρους της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Παρισίων, το καλοκαίρι του 2024. Παρόλον ότι εξέφραζε τη βαθιά απογοήτευσή της για το γεγονός ότι την εμπόδισαν να πραγματοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα όνειρά της, παραχώρησε μια λίαν αποκαλυπτική συνέντευξη.Μεταξύ άλλων, η Μαρία Σάκκαρη εξομολογήθηκε ότι «οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά προβλήματα, και αυτό πιθανόν για κάποιον να μην είναι τίποτα. Αλλά για μένα, που είμαι μια πολύ περήφανη Ελληνίδα, καθώς μεγάλωνα, το να είμαι σημαιοφόρος της χώρας μου ήταν το Νο.1 όνειρό μου. Έτσι, όταν μου τηλεφώνησαν ότι θα ήμουν δίπλα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είπα 'ουάου, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει συμβεί ποτέ στην καριέρα μου'. Και μετά όλα καταστράφηκαν εξαιτίας της σχέσης μου, για πολιτικούς λόγους. Αυτό με πλήγωσε πραγματικά, γιατί πιστεύω ότι κάθε αθλητής αξίζει να είναι σημαιοφόρος».» Ενιωσα ότι δεν με εμπόδισαν να κρατήσω τη σημαία της πατρίδας μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες επειδή δεν είμαι καλή τενίστρια, αλλά επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν ήθελαν να με υποστηρίξουν εξαιτίας του ανθρώπου με τον οποίο βγαίνω. Και για να είμαι ειλικρινής, έχω τον καλύτερο σύντροφο στον κόσμο. Είμαι τόσο χαρούμενη που ο Κωνσταντίνος είναι μέρος της ζωής μου και δεν θα τον άλλαζα, ό,τι και να γίνει -δεν με νοιάζει. Έχει υπάρξει ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου και στην καριέρα μου».»Προφανώς, ξέρω γιατί κόπηκα την τελευταία στιγμή: Υπήρξε μια ψηφοφορία εναντίον μου - κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία. Πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να μείνει έξω από τον αθλητισμό. Υπάρχουν αθλητές που ψηφίζουν το ένα ή το άλλο κόμμα -δεν έχει σημασία, γιατί εκπροσωπούν τη χώρα, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις τους. Έτσι ήταν δύσκολο. Και για να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ δύσκολο για όλους γύρω μου και την οικογένειά μου. Νομίζω ότι με πονάει ακόμα πολύ, αλλά θα δούμε. Θα δω για το Λος Άντζελες, αλλά θα πρέπει να παίξω πολύ, πολύ καλά για να έχω ξανά την ευκαιρία να πάρω τη σημαία. Δεν θα είναι εύκολο, σίγουρα».Και, σχολιάζοντας το πώς διαχειρίζονται το ιδιαίτερο βάρος που φέρει ο καθένας τους, η Μαρία Σάκκαρη είχε αναφέρει ότι «ο Κωνσταντίνος κι εγώ είμαστε τόσο πολύ αναμεμειγμένοι σε ό,τι κυκλοφορεί για εμάς. Εκείνος προσπαθεί να με αφήσει έξω από αυτόν τον κόσμο, πράγμα που εκτιμώ πραγματικά. Αλλά προφανώς γνωρίζω -και θέλω να γνωρίζω- τι συμβαίνει στον κόσμο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά επειδή είμαι τενίστρια, δεν θέλω να περιορίζω τις γνώσεις μου. Και με στηρίζει η οικογένειά του και όλοι- είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Με αγαπούν τόσο πολύ και τους αγαπώ κι εγώ. Τους βλέπω ως γονείς του. Δεν βλέπω τον πατέρα του ως πρωθυπουργό, τον βλέπω ως τον πατέρα του. Και βλέπω πόσο καλοί ήταν μαζί μου και πόσο ευγενικοί. Και αυτό είναι το μόνο που κρατάω για τον εαυτό μου- τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο. Αλλά είναι συναρπαστικό, επειδή είναι επίσης πολύ ωραίο να έχεις στη ζωή σου κάποιον που δεν ασχολείται με το τένις. Έτσι, είμαι πολύ χαρούμενη με το πού βρίσκομαι στην προσωπική μου ζωή και είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά που κάνει ο σύντροφός μου».«Οι θαυμαστές στο εξωτερικό δεν ενδιαφέρονται με ποιον βγαίνω. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα υπήρχε αρκετός θόρυβος στην αρχή. Σήμερα νιώθω ότι είμαστε μαζί τόσο καιρό και ο κόσμος δεν το σχολιάζει. Είμαι εντάξει με το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι δεν με συμπαθούν επειδή υποστηρίζουν ένα άλλο κόμμα- όχι ότι θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά δεν με νοιάζει πραγματικά, για να είμαι ειλικρινής. Όπως σας είπα, είμαι απλώς ευτυχισμένη με το πρόσωπο που έχω δίπλα μου. Εκείνος με κάνει ευτυχισμένη και τον κάνω κι εγώ ευτυχισμένο».