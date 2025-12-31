Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Διακοπή ρεύματος στα Σεπόλια και στην Πεντέλη
Μετά τις 5 αναμένεται να αποκατασταθεί το πρόβλημα στα Σεπόλια
Χωρίς ρεύμα είναι οι κάτοικοι στα Σεπόλια λόγω βλάβης στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης που σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ θα αποκατασταθεί έως τις πέντε το απόγευμα. Παράλληλα, προβλήματα με διακοπές ρεύματος αναφέρουν στα social media κάτοικοι της Πεντέλης, πράγμα που το συνδέουν με την επιδείνωση του καιρού.
