Πάτρα: Αγροτικό κατέληξε σε κατάστημα εστίασης, ο οδηγός βγήκε και έπεσε μέσα σε μία τρύπα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Τροχαίο Τραυματίας Πυροσβεστική Νοσοκομείο

Πάτρα: Αγροτικό κατέληξε σε κατάστημα εστίασης, ο οδηγός βγήκε και έπεσε μέσα σε μία τρύπα

Ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Πάτρα: Αγροτικό κατέληξε σε κατάστημα εστίασης, ο οδηγός βγήκε και έπεσε μέσα σε μία τρύπα
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Περιβόλα Πατρών, όταν οδηγός αγροτικού κατέληξε σε κατάστημα εστίασης.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε σε κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με το tempo24.news, ο οδηγός προσπάθησε να βγει από την πόρτα του συνοδηγού αλλά όταν την άνοιξε δεν είχε προσέξει πως εκτελούνταν έργα και ακριβώς κάτω από το αμάξι του υπήρχε όρυγμα.

Στην προσπάθειά του να κατέβει βρέθηκε στο κενό, έπεσε μέσα στην τρύπα και εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η ΕΛΑΣ ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια περαστικών.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης