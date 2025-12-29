Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Πάτρα: Αγροτικό κατέληξε σε κατάστημα εστίασης, ο οδηγός βγήκε και έπεσε μέσα σε μία τρύπα
Ο οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Περιβόλα Πατρών, όταν οδηγός αγροτικού κατέληξε σε κατάστημα εστίασης.
Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κατέληξε σε κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με το tempo24.news, ο οδηγός προσπάθησε να βγει από την πόρτα του συνοδηγού αλλά όταν την άνοιξε δεν είχε προσέξει πως εκτελούνταν έργα και ακριβώς κάτω από το αμάξι του υπήρχε όρυγμα.
Στην προσπάθειά του να κατέβει βρέθηκε στο κενό, έπεσε μέσα στην τρύπα και εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική και η ΕΛΑΣ ενώ ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια περαστικών.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
