Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρά εντοπίστηκαν δύο αδέλφια μέσα στο σπίτι τους
Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις σόμπας που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, όπου δύο αδέλφια βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους.
Σύμφωνα με το trikalaola.gr, πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 73 ετών και μια γυναίκα 65 ετών. Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις σόμπας που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία για τις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει.
