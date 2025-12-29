Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρά εντοπίστηκαν δύο αδέλφια μέσα στο σπίτι τους
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα Νεκροί

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρά εντοπίστηκαν δύο αδέλφια μέσα στο σπίτι τους

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις σόμπας που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρά εντοπίστηκαν δύο αδέλφια μέσα στο σπίτι τους
32 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, όπου δύο αδέλφια βρέθηκαν νεκρά μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 73 ετών και μια γυναίκα 65 ετών. Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να προήλθε από αναθυμιάσεις σόμπας που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία για τις προβλεπόμενες ενέργειες, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει.
32 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης