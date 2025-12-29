Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη μπλε γραμμή του Μετρό μετά τη βλάβη
Ένας συρμός είχε ακινητοποιηθεί και μέχρι να απομακρυνθεί, δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα

Βλάβη παρουσίασε συρμός της γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας 29 Δεκεμβρίου και δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις. Ωστόσο λίγο μετά τις 11:00, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Ο συρμός του Μετρό που εκτελούσε το δρομολόγιο προς αεροδρόμιο είχε υποστεί βλάβη και ακινητοποιήθηκε για λίγη ώρα στον σταθμό Εθνική Άμυνα.

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν από την μία πλευρά με συνέπεια να υπάρχουν καθυστερήσεις εκείνη την ώρα, αλλά και συνωστισμός. Ο συρμός που είχε ακινητοποιηθεί έπρεπε να απομακρυνθεί από το σημείο για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Από το πρόβλημα επηρεάστηκε για λίγη ώρα η γραμμή Αεροδρόμιο - Δουκίσσης Πλακεντίας - Δημοτικό Θέατρο.
