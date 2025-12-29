Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Καιρός: Με κρύο και τοπικές βροχές η εβδομάδα – Πτώση θερμοκρασίας προς την Πρωτοχρονιά
Χαμηλές θερμοκρασίες την Παραμονή και την Πρωτοχρονιά, βροχές Τρίτη και Τετάρτη κυρίως στα νότια – Παγετός σε ορεινές περιοχές, χωρίς ακραία φαινόμενα
Με χειμωνιάτικο αλλά ήπιο σκηνικό θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, αρχής γενομένης από σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, με βασικό χαρακτηριστικό του καιρού τις χαμηλές θερμοκρασίες και το κρύο που θα συνοδεύσει την αλλαγή του χρόνου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, η νέα χρονιά θα κάνει ποδαρικό με ψυχρό καιρό, χωρίς όμως έντονα ή επικίνδυνα φαινόμενα.
Βροχές Τρίτη και Τετάρτη, κυρίως στα νότιαΌπως ανέφερε στην ΕΡΤnews ο μετεωρολόγος και διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένονται εκ νέου βροχές, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως την κεντρική και τη νότια χώρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη σε περιοχές όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες και η Πελοπόννησος, ενώ τοπικά φαινόμενα δεν αποκλείονται και στην Αττική.
Διήμερο ψύχους πριν και μετά την αλλαγή του χρόνουΤην Τετάρτη και την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τον κ. Λαγουβάρδο να κάνει λόγο για «ένα διήμερο κρύου». Η Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και η πρώτη ημέρα του 2026 θα κυλήσουν με χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται κάποιο σοβαρό πρόβλημα, πέρα από την αυξημένη αίσθηση ψύχους.
Χιόνια μόνο στα μεγάλα υψόμετραΑναφορικά με το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε ότι χιονοδρομικά κέντρα λειτουργούν αυτή την περίοδο μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Στη νότια χώρα υπάρχει μεν χιόνι σε ορεινές περιοχές, όχι όμως σε επαρκείς ποσότητες για ασφαλή χιονοδρομία. Κάποιες χιονοπτώσεις ενδέχεται να σημειωθούν από την Τρίτη προς την Τετάρτη σε μεγάλα υψόμετρα, ωστόσο θα χρειαστεί να αξιολογηθεί αν θα είναι αρκετές για τη λειτουργία των χιονοδρομικών.
Ήπιο αλλά ψυχρό σκηνικό στην αλλαγή του χρόνουΣύμφωνα με ανάλυση του μετεωρολόγου Θοδωρής Κολυδάς, τα βασικά προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στο ότι η αλλαγή του χρόνου θα γίνει με κρύο, αλλά χωρίς οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά και χωρίς εντυπωσιακά φαινόμενα. Οι βροχές, όπου εκδηλωθούν, θα είναι ασθενείς και σποραδικές, με μεγαλύτερη πιθανότητα στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη.
Ξεπέρασε τα 100 km/h η ριπή του ανέμου χθες στη ΘεσσαλονίκηΘυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 28/12 στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, με τις ριπές των βορείων ανέμων να ξεπερνούν τα 80 km/h.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου την Κυριακή 28/12 σημειώθηκε στο Θεσσαλονίκη με 108 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες και στα νότια από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.
Ο καιρός σήμεραΠροβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με πιθανότητα τοπικών βροχών σε Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και πιθανόν στις Κυκλάδες. Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Ο καιρός την Τρίτη 30 ΔεκεμβρίουΛίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία. Λίγα χιόνια θα πέσουν από το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς στα βορειοανατολικά και κεντρικά ημιορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Παρασκευή 2 ΙανουαρίουΣτην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες και στα νότια από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.
