Καιρός: Με κρύο και τοπικές βροχές η εβδομάδα – Πτώση θερμοκρασίας προς την Πρωτοχρονιά

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Ο καιρός την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου (ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ)

Ο καιρός την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Ο καιρός την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου την Κυριακή 28/12 σημειώθηκε στο Θεσσαλονίκη με 108 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με πιθανότητα τοπικών βροχών σε Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και πιθανόν στις Κυκλάδες. Παγετός θα εκδηλωθεί τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -4 έως 8 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -7 έως 6 βαθμούς), -2 έως 11 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 0 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από -2 έως 10 βαθμούς), 6 έως 12 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 9 έως 14 βαθμούς στην Κρήτη, 1 έως 10 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 8 έως 14 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο αρχικά από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Βόρειο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς σχεδόν μέτριους έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μετά το απόγευμα περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς ασθενείς.Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία. Λίγα χιόνια θα πέσουν από το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς στα βορειοανατολικά και κεντρικά ημιορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες και στα νότια από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.