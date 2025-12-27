Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, κλείνει στις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα στην Εθνική Οδό
Αγρότες Μπλόκα αγροτών Αγροτικές κινητοποιήσεις Πρωτοχρονιά Εθνική Οδός

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, κλείνει στις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα στην Εθνική Οδό

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων – Ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, κλείνει στις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα στην Εθνική Οδό
Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους εμφανίζονται οι αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα περάσουν και την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, προχωρώντας σε νέους αποκλεισμούς κομβικών οδικών αξόνων. Από τις 12:00 το μεσημέρι κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα στο βασικό μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη θα συνεχιστεί κανονικά.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, οι αγρότες έχουν προγραμματίσει αποκλεισμούς στα τελωνεία Ευζώνων και Προμαχώνα, ενώ για σήμερα έχει ανακοινωθεί και νέος τρίωρος αποκλεισμός στον κόμβο της Χαλκηδόνας το απόγευμα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσα από διαδοχικές συνελεύσεις στα μπλόκα, με τους παραγωγούς να διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Παράλληλα, το Σάββατο αναμένεται να κλείσει και η αερογέφυρα στη Νίκαια, ενώ στη Λάρισα θα εφαρμοστεί εκτροπή της κυκλοφορίας στο ύψος του Πλατυκάμπου. Η αερογέφυρα, που είχε δοθεί προσωρινά στην κυκλοφορία και διευκόλυνε σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων, θα κλείσει εκ νέου και σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα ανοίξει ξανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι τη Δευτέρα θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμούς παρακαμπτήριων οδών, ωστόσο θα υπάρξουν διαστήματα ανοίγματος ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς η κυκλοφορία θα γίνεται με το ίδιο καθεστώς που ίσχυσε και τα Χριστούγεννα, με τα οχήματα από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα να εκτρέπονται μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και να επανέρχονται στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ.

«Δεν κάνουμε πίσω αν δεν δοθούν λύσεις»

Μετά το τέλος της εορταστικής περιόδου, οι αγρότες προαναγγέλλουν περαιτέρω σκλήρυνση της στάσης τους, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού παρακαμπτηρίων δρόμων και λιμανιών. Την Κυριακή και τη Δευτέρα προγραμματίζονται συμβολικές δράσεις στη Νίκαια, ενώ από την Τρίτη θα επανέλθουν στο καθεστώς διευκόλυνσης των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα, δεν κάνουμε πίσω».

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο εφόσον υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους. Από την πλευρά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επισημαίνεται ότι από τα 27 αιτήματα, τα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε επεξεργασία, ενώ προβλέπονται παρεμβάσεις για φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην αντλία.

Την ίδια ώρα, αγρότες από όλη τη Δυτική Μακεδονία παραμένουν στα μπλόκα και σχεδιάζουν νέες κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες.

Πρωτοχρονιά στις εθνικές οδούς

Τα μπλόκα παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς. Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία, καθώς παραμένουν ανοιχτές μία ή δύο λωρίδες.

Παρά τις δυσκολίες, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια γιορτινά τραπέζια και ανάβοντας φωτιές, στέλνοντας μήνυμα ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί και μέσα στις ημέρες των εορτών.
