Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Σε θέση μάχης αγρότες και κτηνοτρόφοι: Αποφάσεις για νέα μπλόκα και αποκλεισμούς τελωνείων μετά τα Χριστούγεννα
Σε θέση μάχης αγρότες και κτηνοτρόφοι: Αποφάσεις για νέα μπλόκα και αποκλεισμούς τελωνείων μετά τα Χριστούγεννα
Αύριο το μεσημέρι συνεδριάζουν οι αγρότες της βόρειας Ελλάδας – Στο τραπέζι ο επ’ αόριστον αποκλεισμών των τελωνείων της Εξοχής και του Προμαχώνα
Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους μετά τα Χριστούγεννα αναμένεται να αποφασίσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Βόρεια Ελλάδα.
Εκπρόσωποι των παραγωγών από τα Μάλγαρα αναφέρουν ότι εξετάζουν τον αποκλεισμό των διοδίων στο ρεύμα προς Αθήνα αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα θα συνεδριάσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, το Δερβένι, τα Κερδύλλια και το Νησέλλι ενώ οι παραγωγοί της Χαλκηδόνας δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας αύριο στις 3 με 4 το απόγευμα και για δύο με τρεις ώρες.
Παράλληλα, εκπρόσωποι των παραγωγών από την Εξοχή επισημαίνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμών στα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Οι αποφάσεις τους αναμένεται ότι θα ληφθούν το απόγευμα.
Σχετικά με τα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τους αγρότες από το μπλόκο των Ευζώνων, ελήφθησαν αποφάσεις μετά από επικοινωνία με το συντονιστικό όλης της χώρας και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα κλείσει το τελωνείο και για τα φορτηγά και για τα ΙΧ αυτοκίνητα. Η διάρκεια των αποκλεισμών θα προσδιοριστεί στη συνέχεια. Στο τελωνείο της Νίκης οι αποφάσεις θα ληφθούν το απόγευμα.
Τότε θα συνεδριάσουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι αναφέρουν ότι προτίθενται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κόμβο του Ορμενίου και στο Τελωνείο των Κήπων, τα δύο σημεία του Νομού Έβρου στα οποία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που είναι σε εξέλιξη. Τα μέλη των Αγροτικών Συλλόγων του Νομού -τα οποία είχαν ανακοινώσει το προσωρινό άνοιγμα των μπλόκων στα συγκεκριμένα σημεία ενόψει των Χριστουγέννων- θα αποφασίσουν κατά τις αυριανές συνελεύσεις τους για τη συνέχεια και τη μορφή των επόμενων κινητοποιήσεών τους.
Εκπρόσωποι των παραγωγών από τα Μάλγαρα αναφέρουν ότι εξετάζουν τον αποκλεισμό των διοδίων στο ρεύμα προς Αθήνα αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα θα συνεδριάσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, το Δερβένι, τα Κερδύλλια και το Νησέλλι ενώ οι παραγωγοί της Χαλκηδόνας δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας αύριο στις 3 με 4 το απόγευμα και για δύο με τρεις ώρες.
Παράλληλα, εκπρόσωποι των παραγωγών από την Εξοχή επισημαίνουν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο επ’ αόριστον αποκλεισμών στα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Οι αποφάσεις τους αναμένεται ότι θα ληφθούν το απόγευμα.
Σχετικά με τα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, σύμφωνα με τους αγρότες από το μπλόκο των Ευζώνων, ελήφθησαν αποφάσεις μετά από επικοινωνία με το συντονιστικό όλης της χώρας και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα κλείσει το τελωνείο και για τα φορτηγά και για τα ΙΧ αυτοκίνητα. Η διάρκεια των αποκλεισμών θα προσδιοριστεί στη συνέχεια. Στο τελωνείο της Νίκης οι αποφάσεις θα ληφθούν το απόγευμα.
Τότε θα συνεδριάσουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι αναφέρουν ότι προτίθενται να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κόμβο του Ορμενίου και στο Τελωνείο των Κήπων, τα δύο σημεία του Νομού Έβρου στα οποία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που είναι σε εξέλιξη. Τα μέλη των Αγροτικών Συλλόγων του Νομού -τα οποία είχαν ανακοινώσει το προσωρινό άνοιγμα των μπλόκων στα συγκεκριμένα σημεία ενόψει των Χριστουγέννων- θα αποφασίσουν κατά τις αυριανές συνελεύσεις τους για τη συνέχεια και τη μορφή των επόμενων κινητοποιήσεών τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα