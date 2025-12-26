Ηράκλειο: Εντυπωσιακό θέαμα με drones στα Ενετικά τείχη, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εντυπωσιακό θέαμα με drones στα Ενετικά τείχη, δείτε βίντεο

Aπό τα εκατοντάδες drones, σχηματίστηκαν ευχές αλλά και εορταστικά σχήματα

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου Ηρακλείου και παρακολούθησε για πρώτη φορά στα Ενετικά τείχη της πόλης, ένα θεαματικό drones show. Στον ουρανό του Ηρακλείου από τα εκατοντάδες drones, σχηματίστηκαν ευχές αλλά και εορταστικά σχήματα, που ήταν ορατά από τα τείχη και όχι μόνο, τα οποία ενθουσίασαν τους συγκεντρωμένους.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, αφού ευχήθηκε σε όσους παραβρέθηκαν, επανέλαβε τον στόχο της δημοτικής αρχής, τα Ενετικά τείχη να αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης. «Τα Ενετικά τείχη θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα γεμίσουμε με ζωή. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει και ήδη αγκαλιάζεται από τους ανθρώπους. Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχει μεγάλη αντανάκλαση στην ποιότητα ζωής στην πόλη μας, το Ηράκλειο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Καλοκαιρινός.

Αμέσως μετά το θέαμα με τα drones, η βραδιά συνεχίστηκε στην Πύλη Ιησού με συναυλία με τον Θοδωρή Βουτσικάκη.

Έκοψαν την ανάσα τα drones στο Μεγάλο Κάστρο

Μοναδικό θέαμα φωτός πάνω από τα Ενετικά Τείχη

