ΚΤΕΛ συγκρούστηκε με IX στο Μουζάκι Καρδίτσας, δείτε φωτογραφίες

Από το ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) έξω από το Μουζάκι Καρδίτσας, όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κοζάνης το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κοζάνη – Αθήνα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ το ΚΤΕΛ μερίμνησε για τη μεταφορά των επιβατών με άλλο λεωφορείο, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους. 

Δείτε φωτογραφίες:

