Hellenic Train: Με πάνω από δύο ώρες καθυστέρηση το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη λόγω βλάβης
Ταλαιπωρία για 318 επιβάτες - H αμαξοστοιχία IC 56 ακινητοποιήθηκε στις 21:18 κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης
Μεγάλη καθυστέρηση, άνω των δύο ωρών, σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων για το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, καθώς η αμαξοστοιχία IC 56 ακινητοποιήθηκε στις 21:18 κοντά στην περιοχή της σήραγγας Όθρυος, λόγω τεχνικής βλάβης στη μηχανή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, στο σημείο μετέβησαν δύο εφεδρικές μηχανές προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία προς το Λειανοκλάδι και να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη με 131 λεπτά καθυστέρηση από το Λειανοκλάδι. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν κοντά στους 318 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του συμβάντος και του δρομολογίου.
Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης.
