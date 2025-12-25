Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Κρήτη: Διασώθηκαν 40 άτομα από το Λιμενικό, ανάμεσά τους ένα 3χρονο αγόρι και ένα 5χρονο κορίτσι
Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο στους Καλούς Λιμένες
Νέο περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών σημειώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε θαλάσσια περιοχή νότια του νομού Ηρακλείου, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 44 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, κατά την οποία όλοι οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.
Συνολικά διασώθηκαν 40 άτομα, εκ των οποίων 37 άνδρες, μια γυναίκα, ένα ανήλικο αγόρι ηλικίας τριών ετών και ένα πεντάχρονο κορίτσι. Όλοι οι διασωθέντες είναι υπήκοοι Σουδάν και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας.
Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο στους Καλούς Λιμένες, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα, ενώ ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φιλοξενίας.
Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στη σειρά αφίξεων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα νότια της Κρήτης.
