Χαμός στη Λίνδο από οδηγό που έχασε τον έλεγχο σε κατηφόρα και έπεσε σε αυτοκίνητα, δείτε βίντεο
Το εκτός ελέγχου αυτοκίνητο έπεσε σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην πλατεία της Λίνδου
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στη Λίνδο όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της ενώ βρισκόταν σε κατηφόρα προς την πλατεία της πόλης της Ρόδου.
Αποτέλεσμα ήταν το αυτοκίνητο να πέσει ανεξέλεγκτο σε αρκετά οχήματα που ήταν σταθμευμένα οχήματα.
Όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής οι ζημιές στα αυτοκίνητα ήταν εκτεταμένες.
Όσο για την οδηγό του αυτοκινήτου που προκάλεσε την καραμπόλα, εγκλωβίστηκε στο όχημά της και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της
