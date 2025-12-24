Σε μια χώρα όπου οι φυσικές καταστροφές μας δοκιμάζουν καθημερινά, η ασφάλιση της κατοικίας δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είναι μια απαραίτητη κίνηση που δείχνει προνοητικότητα και εξασφαλίζει ουσιαστική προστασία, προσφέροντας σιγουριά και ψυχική ηρεμία σε μια δύσκολη στιγμή.
Αυτά τα Χριστούγεννα κάνε ένα «Δώρο Αγάπης» με μεγάλη αξία
Αγοράζουμε την επετειακή έκδοση του «Δώρου Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος και συμμετέχουμε σε μια γιορτή που ενώνει και φροντίζει.
Sponsored Content
Τα Χριστούγεννα που το σπίτι γεμίζει φως, μυρωδιές και χαμόγελα, δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια ή πολυδάπανες ενέργειες για να προσφέρουμε χαρά. Μερικές φορές αρκεί μια απλή, ειλικρινής κίνηση, μια σκέψη που γίνεται πράξη. Η προσφορά αποκτά πραγματική αξία και η αγάπη ταξιδεύει όπου υπάρχει ανάγκη.
Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, η ΑΒ Βασιλόπουλος φέρνει φέτος για δέκατη συνεχή χρονιά την πρωτοβουλία «Δώρο Αγάπης» συνδέοντας το γιορτινό τραπέζι με την ουσιαστική στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη. Δεν είναι απλώς ένα κουτί με τρόφιμα, αλλά ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης. Με κόστος μόλις 3,99€, κάθε φορά που το βάζουμε στο καρότσι μας προσφέρουμε σημαντική στήριξη σε συνανθρώπους μας, συμμετέχοντας παράλληλα σε κάτι μεγαλύτερο: σε μια γιορτή που ενώνει και φροντίζει.
Φέτος, η επετειακή έκδοση του «Δώρο Αγάπης» έχει μια ξεχωριστή προσθήκη: στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν σοβαρά. Κάθε κουτί περιέχει όχι μόνο τα βασικά υλικά για ένα γιορτινό έδεσμα, αλλά και τη «Συνταγή Αγάπης» από τον γνωστό σεφ Άκη Πετρετζίκη, επιτρέποντας σε όλους να φτιάξουν κάτι ξεχωριστό με τα χέρια τους και με πολλή αγάπη. Με αυτόν τον τρόπο, το «Δώρο Αγάπης ΑΒ» συνδυάζει τη γεύση, τη δημιουργία και τη φροντίδα, μετατρέποντας την αγορά σε μια πράξη με ουσία.
Μπορούμε να προσφέρουμε το «Δώρο Αγάπης» απευθείας σε κάποιον που το χρειάζεται ή να συμβάλουμε στη συγκέντρωση τροφίμων μέσω των ειδικών καλαθιών συλλογής σε 260 επιλεγμένα καταστήματα ΑΒ σε όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια, η εταιρεία φροντίζει ώστε να φτάνουν τα κουτιά σε οικογένειες και ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.
Το Δώρο Αγάπης είναι διαθέσιμο και online, μέσω του AB Eshop, από 01/12 και κάθε κουτί περιέχει: ΑΒ Κάθε Μέρα Επιλογή Φαρίνα, ΑΒ Γάλα Ζαχαρούχο Συμπυκνωμένο, WORLD’S MARKET Φυστικοβούτυρο απαλό, ΑΒ Χυμός Φυσικός Πορτοκάλι και «Συνταγή Αγάπης» από τον Άκη Πετρετζίκη.
Η φιλοσοφία της ΑΒ Βασιλόπουλος ξεκινά από την αγάπη για το καθημερινό, φρέσκο και απολαυστικό φαγητό – μια έκφραση φροντίδας που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και δημιουργεί στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη για πάντα. Εδώ και δεκαετίες, η ΑΒ βρίσκεται με συνέπεια στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών, προσφέροντας σταθερά υψηλή ποιότητα, ζεστή εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία προϊόντων. Με περισσότερα από 600 καταστήματα και ένα σύγχρονο, πλήρως ενημερωμένο ΑΒ Eshop, η εμπειρία των αγορών γίνεται πιο απλή, άνετη και ανθρώπινη.
Ας κάνουμε κάθε γιορτή πιο ζεστή και κάθε χαμόγελο πιο φωτεινό – με ένα «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ, όλα είναι δυνατά! Ένα κουτί, μια συνταγή, ένα χαμόγελο που μπορεί να τα δώσει «Όλα και κάτι παραπάνω».
