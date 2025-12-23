Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τεχνικός που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τεχνικός που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου
Ο άνδρας είναι τεχνικός που έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, αυτό τέθηκε σε λειτουργία και τον εγκλώβισε
Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου και απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, o άνδρας ήταν τεχνικός που έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται τέθηκε σε λειτουργία (το ασανσέρ). Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και εγκλώβισε τον τεχνικό στην οροφή.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» και έχει διασωληνωθεί, ενώ αστυνομικοί κάνουν έρευνες στην χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις.
Περίπου την ίδια ώρα απεγκλωβίστηκε και μία γυναίκα από ασανσέρ στο δήμο Καλλιθέας και παρελήφθη επίσης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Συνολικά επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, o άνδρας ήταν τεχνικός που έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται τέθηκε σε λειτουργία (το ασανσέρ). Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και εγκλώβισε τον τεχνικό στην οροφή.
Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» και έχει διασωληνωθεί, ενώ αστυνομικοί κάνουν έρευνες στην χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις.
Περίπου την ίδια ώρα απεγκλωβίστηκε και μία γυναίκα από ασανσέρ στο δήμο Καλλιθέας και παρελήφθη επίσης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Συνολικά επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Από ανελκυστήρες απεγκλωβίστηκαν ένας άνδρας, στην περιοχή Ιλίσια του δήμου #Ζωγράφου Αττικής και μία γυναίκα στο δήμο #Καλλιθέας Αττικής και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β. Επιχείρησαν συνολικά 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 23, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα