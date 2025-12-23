Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τεχνικός που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου
ΕΛΛΑΔΑ
Ζωγράφου Ιλίσια Ασανσέρ Ανελκυστήρας Πυροβεστική Σούπερ μάρκετ

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τεχνικός που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου

Ο άνδρας είναι τεχνικός που έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται, αυτό τέθηκε σε λειτουργία και τον εγκλώβισε

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο τεχνικός που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου
68 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε σούπερ μάρκετ στου Ζωγράφου και απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη βοήθεια της πυροσβεστικής. Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o άνδρας ήταν τεχνικός που έκανε συντήρηση στο πάνω μέρος του ανελκυστήρα όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται τέθηκε σε λειτουργία (το ασανσέρ). Ο ανελκυστήρας κινήθηκε προς τον πάνω όροφο και εγκλώβισε τον τεχνικό στην οροφή.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» και έχει διασωληνωθεί, ενώ αστυνομικοί κάνουν έρευνες στην χώρο και λαμβάνουν καταθέσεις.


Περίπου την ίδια ώρα απεγκλωβίστηκε και μία γυναίκα από ασανσέρ στο δήμο Καλλιθέας και παρελήφθη επίσης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Συνολικά επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Κλείσιμο
68 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης