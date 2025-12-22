Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια, κλειστοί τρεις σταθμοί
Διεξάγονται τα δρομολόγια από Πειραιά μέχρι Αττική και από Κηφισιά μέχρι Άνω Πατήσια
Ένα άτομο έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια με αποτέλεσμα να έχουν διακοπεί τα δρομολόγια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο έπεσε στις ράγες και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.
Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια.
Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.
