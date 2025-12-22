Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια, κλειστοί τρεις σταθμοί
Διεξάγονται τα δρομολόγια από Πειραιά μέχρι Αττική και από Κηφισιά μέχρι Άνω Πατήσια

Ένα άτομο έπεσε στις ράγες του ΗΣΑΠ στα Κάτω Πατήσια με αποτέλεσμα να έχουν διακοπεί τα δρομολόγια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο έπεσε στις ράγες και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια.

