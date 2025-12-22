«Ο Μικρός Πρίγκιπας» από τη θεατρική ομάδα «Όνειρο Είναι» στην Ελληνοαγγλική Αγωγή: Μια χριστουγεννιάτικη δράση με μηνύματα για την ισότητα των ανθρώπων
Μια ξεχωριστή δράση από το free press Koita Magazine με την υποστήριξη του Γιώργου Παπαδημητρίου
Μια ξεχωριστή δράση γεμάτη συγκίνηση και ουσιαστικά μηνύματα διοργάνωσε το free press Koita Magazine με την υποστήριξη του Γιώργου Παπαδημητρίου στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των «χρυσών» κοριτσιών της Ελληνοαγγλικής Αγωγής.
Με κεντρικό άξονα τη συμπερίληψη, την αποδοχή και την ανθρώπινη ισότητα, ηθοποιοί με αναπηρία και χωρίς μοίρασαν στους παρευρισκόμενους… αγκαλιές, με αφορμή την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης.
Καταλυτική ήταν η παρουσία των παιδιών με αναπηρία που συμμετέχουν στη θεατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας», της συμπεριληπτικής θεατρικής ομάδας «Όνειρο Είναι», των Αναστάση Κολοβού και Σωτήρη Ταχτσόγλου. Μια ομάδα που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η τέχνη ανήκει σε όλους και ότι η διαφορετικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά δύναμη έκφρασης και δημιουργίας.
Χαρισματικός στην επαφή με τα παιδιά, ο ηθοποιός Αναστάσης Κολοβός κατάφερε με ψυχαγωγικό τρόπο να περάσει βαθιά μηνύματα αποδοχής και ενσυναίσθησης στους λιλιπούτειους πρωταγωνιστές. «Εσείς είστε το μέλλον» τους είπε χαρακτηριστικά. «Και εάν εσείς κατανοήσετε αυτό που λέει ο Μικρός Πρίγκιπας, ότι "τα ουσιαστικά δεν τα βλέπουν τα μάτια αλλά η καρδιά", τότε θα δημιουργήσετε ένα καλύτερο αύριο».
Η δράση αυτή ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής όλων των παιδιών στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την κοινωνική ζωή, στέλνοντας λίγο πριν τα Χριστούγεννα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης.
Το Koita Magazine, μέσα από δράσεις που διοργανώνει σε συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδημητρίου και την Ελληνοαγγλική Αγωγή, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη γνώση, αλλά διαμορφώνει συνειδήσεις, καλλιεργεί αξίες και χτίζει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς -μια κοινωνία όπου όλοι έχουν θέση και φωνή.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Αναστάσης Κολοβός, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Βαγγέλης Ζάπας, Κατερίνα Φελλά, Οδυσσέας Πανίδης, Ελένη Γιαννουλάκη, Νίκος Νικολακόπουλος, Σταύρος Κανελλίδης, Νατάσα Χαϊδά, Αλέξανδρος Τρανουλίδης, Αθανασία Κούσουλα, Χρήστος Καρνάβας, Μαρία Παπαιωάννου, Μαρία-Ζωή Τερζοπούλου, Gerald Stakaj, Δέσποινα Κασιώτη & Ήρα Μπράμη.
