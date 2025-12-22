«Ο Μικρός Πρίγκιπας» από τη θεατρική ομάδα «Όνειρο Είναι» στην Ελληνοαγγλική Αγωγή: Μια χριστουγεννιάτικη δράση με μηνύματα για την ισότητα των ανθρώπων
ΕΛΛΑΔΑ
Χριστούγεννα θεατρική παράσταση

«Ο Μικρός Πρίγκιπας» από τη θεατρική ομάδα «Όνειρο Είναι» στην Ελληνοαγγλική Αγωγή: Μια χριστουγεννιάτικη δράση με μηνύματα για την ισότητα των ανθρώπων

Μια ξεχωριστή δράση από το free press Koita Magazine με την υποστήριξη του Γιώργου Παπαδημητρίου 

«Ο Μικρός Πρίγκιπας» από τη θεατρική ομάδα «Όνειρο Είναι» στην Ελληνοαγγλική Αγωγή: Μια χριστουγεννιάτικη δράση με μηνύματα για την ισότητα των ανθρώπων
Μια ξεχωριστή δράση γεμάτη συγκίνηση και ουσιαστικά μηνύματα διοργάνωσε το free press Koita Magazine με την υποστήριξη του Γιώργου Παπαδημητρίου στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των «χρυσών» κοριτσιών της Ελληνοαγγλικής Αγωγής.

Με κεντρικό άξονα τη συμπερίληψη, την αποδοχή και την ανθρώπινη ισότητα, ηθοποιοί με αναπηρία και χωρίς μοίρασαν στους παρευρισκόμενους… αγκαλιές, με αφορμή την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης.

Καταλυτική ήταν η παρουσία των παιδιών με αναπηρία που συμμετέχουν στη θεατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας», της συμπεριληπτικής θεατρικής ομάδας «Όνειρο Είναι», των Αναστάση Κολοβού και Σωτήρη Ταχτσόγλου. Μια ομάδα που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η τέχνη ανήκει σε όλους και ότι η διαφορετικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά δύναμη έκφρασης και δημιουργίας.

Χαρισματικός στην επαφή με τα παιδιά, ο ηθοποιός Αναστάσης Κολοβός κατάφερε με ψυχαγωγικό τρόπο να περάσει βαθιά μηνύματα αποδοχής και ενσυναίσθησης στους λιλιπούτειους πρωταγωνιστές. «Εσείς είστε το μέλλον» τους είπε χαρακτηριστικά. «Και εάν εσείς κατανοήσετε αυτό που λέει ο Μικρός Πρίγκιπας, ότι "τα ουσιαστικά δεν τα βλέπουν τα μάτια αλλά η καρδιά", τότε θα δημιουργήσετε ένα καλύτερο αύριο».

Η δράση αυτή ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής όλων των παιδιών στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την κοινωνική ζωή, στέλνοντας λίγο πριν τα Χριστούγεννα ηχηρό μήνυμα συμπερίληψης.

Το Koita Magazine, μέσα από δράσεις που διοργανώνει σε συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδημητρίου και την Ελληνοαγγλική Αγωγή, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στη γνώση, αλλά διαμορφώνει συνειδήσεις, καλλιεργεί αξίες και χτίζει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς -μια κοινωνία όπου όλοι έχουν θέση και φωνή.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Αναστάσης Κολοβός, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Βαγγέλης Ζάπας, Κατερίνα Φελλά, Οδυσσέας Πανίδης, Ελένη Γιαννουλάκη, Νίκος Νικολακόπουλος, Σταύρος Κανελλίδης, Νατάσα Χαϊδά, Αλέξανδρος Τρανουλίδης, Αθανασία Κούσουλα, Χρήστος Καρνάβας, Μαρία Παπαιωάννου, Μαρία-Ζωή Τερζοπούλου, Gerald Stakaj, Δέσποινα Κασιώτη & Ήρα Μπράμη.

Κλείσιμο


«Ο Μικρός Πρίγκιπας» από τη θεατρική ομάδα «Όνειρο Είναι» στην Ελληνοαγγλική Αγωγή: Μια χριστουγεννιάτικη δράση με μηνύματα για την ισότητα των ανθρώπων
Οι συντελεστές της παράστασης «Μικρός Πρίγκιπας» με τον Γιώργο Παπαδημητρίου


«Ο Μικρός Πρίγκιπας» από τη θεατρική ομάδα «Όνειρο Είναι» στην Ελληνοαγγλική Αγωγή: Μια χριστουγεννιάτικη δράση με μηνύματα για την ισότητα των ανθρώπων
Νίκος Νικολακόπουλος, Αναστάσης Κολοβός, Κατερίνα Φελλά, Γιώργος Παπαδημητρίου, Βαγγέλης Ζάπας, Αθανασία Κούσουλα


«Ο Μικρός Πρίγκιπας» από τη θεατρική ομάδα «Όνειρο Είναι» στην Ελληνοαγγλική Αγωγή: Μια χριστουγεννιάτικη δράση με μηνύματα για την ισότητα των ανθρώπων
Οδυσσέας Πανίδης, Ελένη Γιαννουλάκη


«Ο Μικρός Πρίγκιπας» από τη θεατρική ομάδα «Όνειρο Είναι» στην Ελληνοαγγλική Αγωγή: Μια χριστουγεννιάτικη δράση με μηνύματα για την ισότητα των ανθρώπων
Η προπονήτρια Χριστίνα Ψαράκη με τα «χρυσά» κορίτσια της Ελληνοαγγλικής Αγωγής


«Ο Μικρός Πρίγκιπας» από τη θεατρική ομάδα «Όνειρο Είναι» στην Ελληνοαγγλική Αγωγή: Μια χριστουγεννιάτικη δράση με μηνύματα για την ισότητα των ανθρώπων
Αναστάσης Κολοβός, Σωτήρης Ταχτσόγλου και ο Μικρός Πρίγκιπας, Χρήστος Καρνάβας

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης