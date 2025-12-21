Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Ιεράς Μητρόπολης Δέρκων ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα παιδιά παρουσίασαν θεατρική παράσταση, χορωδία τραγούδησε τα κάλαντα ενώ προσφέρθηκαν γλυκίσματα, ζεστό κρασί και ζεστή σοκολάτα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη γιορτή του κατηχητικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στην κατάμεστη κοινοτική αίθουσα του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Μακροχωρίου, με την υψηλή παρουσία της Α. Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.
Τα παιδιά του κατηχητικού έργου παρουσίασαν τη θεατρική παράσταση «Like στα Χριστούγεννα», για την αντίθεση ανάμεσα στον σύγχρονο κόσμο των κινητών τηλεφώνων και στο αληθινό νόημα της Εορτής της Γέννησης του Θεανθρώπου. Στη συνέχεια, τα παιδιά, οι νέοι και μέλη της Γυναικείας Χορωδίας της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων «Δάφνες» τραγούδησαν παραδοσιακά κάλαντα από διάφορα μέρη της Ελλάδος, όπως από την Θράκη, την Πελοπόννησο, την Κρήτη,τον Ικαρία και τη Χίο, τα Ποντιακά κάλαντα, τα λεγόμενα «βυζαντινά κάλαντα» και τα κάλαντα της εορτής των Θεοφανείων.
Κατά τη διάρκεια της γιορτής προσφέρθηκαν σε όλους του παρευρισκομένους από την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Μακροχωρίου και τους γονείς των παιδιών, χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά γλυκίσματα, ζεστό κρασί και ζεστή σοκολάτα.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Ποιμενάρχης της Θεοσώστου Επαρχίας των Δέρκων κ. Απόστολος, οι Σεβ. Μητροπολίτες Σηλυβρίας κ. Μάξιμος και Μητροπολίτης Προύσης κ. Ιωακείμ, η Δήμαρχος Μακροχωρίου και Ιατρός κα Ayşegül Ovalıoğlu, ο Διευθυντής Πολιτισμού του Δήμου Μακροχωρίου κ. Mithat Yolcu, κληρικοί της Πόλεως και εκ του εξωτερικού, ο Διευθυντής του ιστορικού αρχείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Δρ Αντώνιος Χατζόπουλος και ομάδα πιστών από την Άγκυρα και την Ελλάδα.
Την γιορτή έκλεισε με την ομιλία του ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, ο οποίος, με μεγάλη συγκίνηση, ευχαρίστησε τα παιδιά και τους γονείς για τη συνεργασία τους σε όλες τις δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Δέρκων. Επίσης, ευχαρίστησε τους κατηχητές, Ιερολ. Διάκονος Δανιήλ Ζαφείρη και κα Ευσταθία Μανιά, που προσφέρουν αυτό το όμορφο έργο, καθώς και τους ανθρώπους που συνέβαλαν για την πραγματοποίηση της Εορτής, τον Πρόεδρο των Νοσοκομείων Βαλουκλή και Πρόεδρο της Κοινότητος Αγίου Στεφάνου κ. Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, τον Αντιπρόεδρο της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Μακροχωρίου κ. Χρήστο Πεστεμαλτζίογλου, το μέλος της ως άνω Εφοροεπιτροπής κα Χριστίνα Ντίζογλου, καθώς και σύσσωμη τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Μακροχωρίου.
Στο τέλος, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαίος, η Δήμαρχος Μακροχωρίου κα Αyşegül Ovalıoğlu και ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, μετά την αναμνηστική φωτογραφία, μοίρασαν δώρα σε όλους.
