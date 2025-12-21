Έστησαν rave πάρτι στα σκαλιά ναού στη Λαμπρινή... με τις ευλογίες του Δήμου Αθηναίων, δείτε τα βίντεο

Κλείσιμο

Ένα από εκείνα τα βράδια που η Αθήνα καταφέρνει να ξεπεράσει τον εαυτό της - και τη φαντασία της - έζησε το Σάββατο η Λαμπρινή. Το προαναγγελθέν street party του Δήμου Αθηναίων που στα δελτία Τύπου και στα social media παρουσιαζόταν ευλαβικά τοποθετημένο στην πλατεία Αγίου Ανδρέα, κατέληξε όπως δείχνουν τα δεκάδες stories που πλημμύρισαν το Instagram να εξελίσσεται κυριολεκτικά στα σκαλιά του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέα στην οδό Ωρωπού.Η κονσόλα του DJ στήθηκε στο πλατύσκαλο του ναού, τα φωτορυθμικά «αγίασαν» διάφορα σημεία της εκκλησίας και το σκηνικό θύμιζε περισσότερο rave με μεταφυσικές προεκτάσεις παρά αστική πολιτιστική δράση. Οι παρευρισκόμενοι, αρκετοί εκ των οποίων εμφανώς σε κατάσταση αυξημένης ευθυμίας, ανέβαιναν τα σκαλιά, χόρευαν στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής και φρόντιζαν να απαθανατίσουν το σουρεαλιστικό κάδρο για τα social τους.Δείτε φωτογραφίες