Πλεύρης για το rave πάρτι σε εκκλησία: Απλά ντροπή, Δούκας: Υποκρισία και σκοταδισμός

Για το πάρτι στη Λαμπρινή τοποθετήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ντροπιαστικό με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να τον χαρακτηρίζει ακροδεξιό και να κάνει λόγο για υποκρισία και σκοταδισμό

Αντιδράσεις προκάλεσε το street party που διοργάνωσε ο δήμος Αθηναίων στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Ο DJ έστησε την κονσόλα του στο πλατύσκαλο του ναού και αρκετοί διασκέδασαν δημοσιεύοντας τα βίντεο με τα φωτορυθμικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για το πάρτι τοποθετήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ντροπιαστικό με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να τον χαρακτηρίζει ακροδεξιό και να κάνει λόγο για υποκρισία και σκοταδισμό.

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas (Χάρης Δούκας)».

Από την πλευρά του ο κ. Δούκας δημοσίευσε βίντεο από το πάρτι στο Twitter, αναφέροντας πως «παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή». Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, η εκδήλωση έγινε «για τέταρτη φορά με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ».

«Υποκρισία και σκοταδισμός. Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους. Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;», κατέληξε στην ανάρτησή του ο κ. Δούκας.

Δείτε βίντεο από το πάρτι στη Λαμπρινή: 

