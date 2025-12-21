Πλεύρης για το rave πάρτι σε εκκλησία: Απλά ντροπή, Δούκας: Υποκρισία και σκοταδισμός

Για το πάρτι στη Λαμπρινή τοποθετήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ντροπιαστικό με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να τον χαρακτηρίζει ακροδεξιό και να κάνει λόγο για υποκρισία και σκοταδισμό