Το «ατύχημα» της Ελένης Παπαδοπούλου αποδείχθηκε δολοφονία: Τη νάρκωσαν και την έκαψαν ζωντανή

Το θύμα ήταν η χήρα του γνωστού πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδοπούλου - Ο βασικός ύποπτος ανήκει στον στενό της κύκλο - Η έρευνα αποκαλύπτει προμελετημένο έγκλημα με χρήση βενζίνης και πως η γυναίκα ήταν ανίκανη να αντιδράσει