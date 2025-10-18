Νέα στοιχεία για τον θάνατο χήρας υπουργού στο Κολωνάκι - Ευρήματα παραπέμπουν σε εμπρησμό για τη φωτιά στο διαμέρισμά της

Κομβικές είναι οι καταθέσεις συγγενών και προσώπων που σχετίζονταν με την καθημερινότητα της Ελένης Παπαδοπούλου. Ο γιος της, μιλώντας on camera με φωνή φορτισμένη, περιέγραψε τη στιγμή που έφθασε στο διαμέρισμα: «Όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα. Μόνο λίγος καπνός που έβγαινε από το κτίριο. Ένας αστυνομικός κοιτούσε απ’ έξω. Μόλις άνοιξα την εξώπορτα, η φωτιά φούντωσε. Κάηκα στο χέρι μου… Ευτυχώς δεν μπήκα μέσα, αλλιώς θα καιγόμουν κι εγώ».Σύμφωνα με όσα του μετέφεραν οι πυροσβέστες, «η φωτιά σιγόκαιγε για ώρες» και «η μητέρα μου ήταν ήδη αποτεφρωμένη. Ήταν καθισμένη στον καναπέ της, εκεί που έβλεπε πάντα τηλεόραση». Ερωτηθείς γιατί δεν πρόλαβε να διαφύγει, απάντησε: «Μπορούσε να περπατήσει με το πι. Ίσως αποκοιμήθηκε από τον καπνό ή έπαθε κάτι παθολογικό». Για τυχόν οσμή εύφλεκτου υγρού ήταν κατηγορηματικός: «Όχι, τίποτα. Ξέρω από αυτά, είμαι βιολόγος. Αν είχε πέσει κάτι, θα το καταλάβαινα αμέσως… Αλλά και να μου ξέφευγε κάτι, οι ειδικοί της Πυροσβεστικής θα το είχαν εντοπίσει».Ο ίδιος ανέφερε ότι την ημέρα εκείνη θα συνόδευε στο σπίτι «μια καινούργια οικιακή βοηθό, Γεωργιανής καταγωγής»: «Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της… Μόλις όμως άνοιξα την πόρτα και ξέσπασε η φωτιά, πρέπει να εξαφανίστηκε. Μάλλον τρόμαξε. Από τότε δεν την έχω ξαναδεί». Η εκπομπή εντόπισε τη γυναίκα, η οποία επιβεβαίωσε τηλεφωνικά: «Είχα ραντεβού να πάω πρώτη μέρα. Δεν πρόλαβα καν να τη γνωρίσω. Όσα είχα να πω τα είπα στην Αστυνομία. Δεν ξέρω τίποτα άλλο». Η κόρη της πρόσθεσε: «Η μητέρα μου είχε σοκαριστεί… Από τότε την έχουν καλέσει πολλές φορές να καταθέσει».Στο κομμάτι των προσωπικών αντικειμένων, η συζήτηση στράφηκε στα κοσμήματα: σύμφωνα με τον γιο, «τα είχε πουλήσει καιρό πριν το τραγικό συμβάν». Περιέγραψε, επίσης, τη συνηθισμένη διαφωνία τους: «Είχαμε κόντρα για τα τσιγάρα που κάπνιζε συνεχώς … Είχε πουλήσει τα κοσμήματά της και έβαζε τους γείτονες να της αγοράζουν τα πακέτα». Για τους συχνούς καβγάδες που αναφέρουν οι γείτονες είπε ότι «είχαμε κόντρες όπως όλες οι μαμάδες με τα παιδιά τους…».Επανερχόμενος στη σκηνή του συμβάντος, σημείωσε: «Φώναζα γιατί ήλπιζα ότι θα έχει πάει στα πίσω δωμάτια… Η γατούλα της ήταν κουλουριασμένη κάτω από τον καναπέ. Πέθανε από ασφυξία». Και πρόσθεσε τεχνικές λεπτομέρειες: «Ένα σημαντικό στοιχείο, είναι ότι ο καναπές που καθόταν η μητέρα μου, το τραπεζάκι και το πάτωμα σε ακτίνα τριών μέτρων είχαν εξαφανιστεί εντελώς. Είχαν γίνει άσπρη στάχτη από αργή καύση… Ήταν δύο φωτιές, η μία ήταν σύντομη δεκάλεπτη… και η άλλη ήταν πολύωρη με μονοξείδιο του άνθρακα… από την αιθάλη που έχουν οι τοίχοι πρέπει να είναι πάνω από οκτώ ώρες η φωτιά που σιγόκαιγε μόνο σε εκείνο το σημείο, στον καναπέ και στο παρκέ». Κατά τον ίδιο, «η φωτιά δεν είχε ξεκινήσει ακαριαία. Σιγόκαιε για πολλές ώρες. Όταν άνοιξα την πόρτα, το οξυγόνο τη φούντωσε», κάτι που –κατά όσα επικαλείται από «τους ειδικούς»– «είναι φωτιά αργής καύσης — σαν αυτές που προκαλούνται από κάφτρα τσιγάρου», ενώ αναφέρθηκε και σε «στιγμιαία αυτανάφλεξη» από ντοκιμαντέρ, συμπληρώνοντας: «Το τραγικό είναι πως το είχα προβλέψει…».Απέναντι στις διαφορετικές αφηγήσεις, γείτονες και συγγενείς περιέγραψαν τη δική τους εμπειρία. «Οι φωνές τους ξεσήκωναν τη γειτονιά…», είπε μάρτυρας, περιγράφοντας «βαριές κουβέντες» και «μια φωνή που έτρεμε: “Δεν θα το ξανακάνω…”». Άλλη γειτόνισσα θυμήθηκε τον δισταγμό να καλέσουν την Αστυνομία: «Πού να μπλέξουμε τώρα; Τρελή είσαι;». Ένοικος ανέφερε ότι «με κάλεσαν ξανά να καταθέσω. Από το Ανθρωποκτονιών», ενώ σε ερώτηση αν φοβάται απάντησε: «Εσείς τι λέτε; Δεν νομίζω πως ήταν ατύχημα. Και τελειώνουμε εδώ…».Συγγενής της 87χρονης, με την οποία «ήταν πολύ δεμένες», κατέθεσε ότι «υπάρχει μια κινητικότητα των αρχών. Κλήθηκα και εγώ να καταθέσω… Περιμένουμε να μάθουμε νεότερα», ενώ περιέγραψε μια γυναίκα χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας, με «κάποια κινητικά» λόγω ηλικίας, που «σκεφτόταν να πουλήσει το σπίτι της».Στο μεταξύ, η εικόνα του χώρου μετά την πυρκαγιά μιλά από μόνη της. «Στους τοίχους του διαμερίσματος παραμένουν ακόμη τα σημάδια της καταστροφής», ενώ «στην πόρτα, το ταμπελάκι με το όνομα του πρώην υπουργού∙ μια βουβή υπενθύμιση μιας άλλης εποχής». Οι γείτονες δηλώνουν ότι «δυόμιση χρόνια τώρα περιμένω το πόρισμα της πυροσβεστικής», ζητώντας «δικαίωση για τις ζημιές» και περισσότερο φως σε μια υπόθεση που, με τα νεότερα δεδομένα, αποκτά πλέον ποινική διάσταση.Η συνέχεια βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών. Με την εισαγγελική παραγγελία να έχει ήδη αποστείλει τη δικογραφία στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, οι ανακριτικές πράξεις αναμένονται να εστιάσουν στις συνθήκες θανάτου της 87χρονης, στην ακριβή αιτία της πυρκαγιάς και σε τυχόν κίνητρα εγκληματικής ενέργειας. Το βασικό ερώτημα παραμένει: «Ποιοι και τι ήθελαν να καλύψουν;».Οι απαντήσεις θα κριθούν από την αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων, των πραγματογνωμοσυνών και των μαρτυριών που ήδη συγκεντρώνονται εκ νέου.