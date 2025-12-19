Κρύο, βροχές και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά: Πώς διαμορφώνεται ο καιρός έως τα Χριστούγεννα

Ο καιρός σήμερα

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι οι νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες που τοπικά θα είναι πυκνές. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 13-15, στη Θεσσαλία από -2 έως 15-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από -1 έως 14-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 15-16, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-17 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ.Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16-17 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς.Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Σε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.