Κρύο, βροχές και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά: Πώς διαμορφώνεται ο καιρός έως τα Χριστούγεννα
Πρόσκαιρη επιδείνωση από Τρίτη προς Τετάρτη και πρώτη χειμωνιάτικη εικόνα - Τι λένε Κολυδάς και Μαρουσάκης
Σταδιακή μεταβολή του καιρού με χαμηλότερες θερμοκρασίες, βροχές και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά φέρνουν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, ενώ οι μετεωρολόγοι εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για μια πιο χειμωνιάτικη εικόνα όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα.
Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή επιδείνωση, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και σε μεγάλα υψόμετρα.
Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του κάνει λόγο για μια πρώτη, πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τον καιρό των Χριστουγέννων, επισημαίνοντας ότι η σύγκλιση των βασικών προγνωστικών μοντέλων ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, καθώς πλησιάζουμε χρονικά στο κρίσιμο διάστημα και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αρχίζει σταδιακά να «κλειδώνει».
Όπως σημειώνει, οι λεπτομέρειες που θα καθορίσουν την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων εξακολουθούν να παρακολουθούνται με προσοχή και οι εκτιμήσεις θα επανεκτιμώνται καθημερινά με βάση τα νεότερα δεδομένα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόσκαιρο πέρασμα μιας διαταραχής από την Τρίτη προς την Τετάρτη αναμένεται να δώσει βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς και λίγο χιόνι στα ορεινά και σε μεγάλα υψόμετρα, προσφέροντας μια πρώτη χειμωνιάτικη εικόνα στα μέσα Δεκεμβρίου.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος επισημαίνει ότι μέχρι και την αυριανή ημέρα ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από πυκνές ομίχλες και έντονο κρύο τις νυχτερινές και πρωινές ώρες. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει, αναμένονται διαδοχικές κακοκαιρίες που ενδέχεται να διαρκέσουν έως και την Πρωτοχρονιά.
Κατά τον κ. Μαρουσάκη, το αρχικό καιρικό μοτίβο θα έχει περισσότερο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με πολλές βροχές και χιονοπτώσεις στα βουνά, ενώ στη συνέχεια υπάρχει το ενδεχόμενο επικράτησης πιο χειμωνιάτικων συνθηκών, με τα χιόνια να κατεβαίνουν ενδεχομένως και σε χαμηλότερα υψόμετρα.
Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τα προγνωστικά δεδομένα εξακολουθούν να επικαιροποιούνται, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο καιρός των επόμενων ημερών θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα, σηματοδοτώντας τη σταδιακή μετάβαση προς τις εορταστικές ημέρες με πιο ψυχρές συνθήκες.
Παγετός το πρωί της Πέμπτης 18/12, κυρίως στη ΜακεδονίαΠαγετός επικράτησε το πρωί της Πέμπτης 18/12 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στη Μακεδονία. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες τοι πρωί της Πέμπτης 18/12.
Ο καιρός σήμεραΣε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι οι νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες που τοπικά θα είναι πυκνές. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 13-15, στη Θεσσαλία από -2 έως 15-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από -1 έως 14-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 15-16, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-17 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16-17 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς.
Ο καιρός το Σάββατο 20 ΔεκεμβρίουΣτο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις και από τις προμεσημβρινές ώρες τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Κυριακή 21 ΔεκεμβρίουΣτη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες τοπικές βροχές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 6 μποφόρ αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Ο καιρός την Δευτέρα 22 ΔεκεμβρίουΆστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Τρίτη 23 ΔεκεμβρίουΣε όλη σχεδόν τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μόνο στη βορειοανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
