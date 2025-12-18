Πώς δρούσε το κύκλωμα trafficking στη Θεσσαλονίκη: Η εκμετάλλευση γυναικών, οι οίκοι ανοχής και τα «φρουτάκια»

Επιπλέον, μέλη της οργάνωσης, εργάζονταν ως υπηρετικό προσωπικό στους οίκους ανοχής επιδεικνύοντας τα «προγράμματα» παροχής γενετήσιων υπηρεσιών στους υποψήφιους πελάτες, ενώ παράλληλα ήταν υπεύθυνα και για την παραλαβή των χρηματικών ποσών. Προς την ίδια κατεύθυνση, άλλα μέλη εργάζονταν ως φύλακες-στους οίκους ανοχής, που διαχειρίζονταν η οργάνωση, καθώς και ως οδηγοί των γυναικών που εκδίδονταν για λογαριασμό της οργάνωσης.Πέραν των ανωτέρω, διευθυντικό μέλος είχε αναπτύξει δραστηριότητα και στον τομέα των τυχερών παιγνίων, έχοντας την κύρια διαχείριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και στο οποίο έτερα μέλη ήταν αφανείς ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι λειτουργίας. Μάλιστα, το εν λόγω κατάστημα, δεν ήταν άμεσα προσβάσιμο στον οποιοδήποτε, λειτουργώντας με «κλειστό» πελατολόγιο, ενώ το προσωπικό του καταστήματος είχε εφοδιαστεί με τηλεχειριστήριο, με το οποίο απενεργοποιούνταν άμεσα οι οθόνες με τα τυχερά παίγνια.Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, ο ηγετικός πυρήνας της οργάνωσης, είχε αποκομίσει σημαντικά χρηματικά ποσά από την παράνομη δραστηριότητα, ενώ είχε προβεί και σε ενέργειες νομιμοποίησης των εγκληματικών τους εσόδων.Συγκεκριμένα, η νομιμοποίηση λάμβανε χώρα με πράξεις, όπως αγορές ακινήτων, οχημάτων, επενδύσεις, καθώς και χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή, λάμβαναν συμβουλές από υπόχρεα πρόσωπα όπως λογιστές και φοροτεχνικούς.Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, σε οικίες, οίκους ανοχής και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- πολεμικό τυφέκιο,- πυροβόλο πιστόλι- 2 πιστόλια κρότου- 2 θήκες πιστολιού,- 134 φυσίγγια,- 3 σπρέι πιπεριού,- 5 μαχαίρια,- μεταλλικό ρόπαλο του μπέιζμπολ,- 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα,- πτυσσόμενο γκλομπ,- 70.570 ευρώ, 500 δολάρια Αμερικής, 50 λίρες Αγγλίας, 200 δηνάρια Βόρειας Μακεδονίας,- 2 Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα, 2 μοτοσυκλέτες,- 31 κινητά τηλέφωνα, 1 tablet,- 2- χρηματοκιβώτια,- 17- ρολόγια,- 6 φορητοί πομποδέκτες με φορτιστές και ακουστικά,- 8 usb sticks,- 3 κάρτες μνήμης, αντάπτορας καρτών,- φορητός ψηφιακός καταγραφέας φωνής, συσκευή ανίχνευσης σημάτων,- 19 κεντρικές μονάδες υπολογιστή και- 541 προφυλακτικά.Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί και απελευθερωθεί -4- θύματα εμπορίας ανθρώπων (υπήκοοι Κολομβίας, Βενεζουέλας και Βραζιλίας), ενώ επιπλέον τους παρασχέθηκε κατάλληλη αρωγή και προστασία μέσω των εξειδικευμένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) “Our Rescue” και “A21”.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.