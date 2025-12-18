Αγρίνιο: «Αν είσαι μάγκας πιες κι εσύ» είπε στον 9χρονο ο φίλος του που του έδωσε το φάρμακο, σύμφωνα με την μητέρα του
Το σχολείο έστειλε mail σε όλους του γονείς ότι διαδίδω ψεύδη και δεν συνέβη τίποτα, ενώ η διευθύντρια μου έλεγε ότι είναι... αντιβίωση όταν συναντηθήκαμε, αναφέρει η μητέρα του 9χρονου μαθητή
Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 9χρονος που έλαβε φάρμακο από συμμαθητή του σε σχολείο του Αγρινίου, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ βελτιωμένη και σήμερα αναμένεται να λάβει και εξιτήριο. Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε τα όσα συνέβησαν την ημέρα του περιστατικού, λέγοντας πως πήγε στο σχολείο και η διευθύντρια της ζήτησε να «ηρεμήσει», ενώ το σχολείο έστειλε mail σε όλους τους γονείς πως όσα ισχυρίζεται η ίδια είναι ψέματα και δεν συνέβη τίποτα.
«Το παιδί μου τώρα είναι πολύ καλά» είπε αρχικά στο Action24 η μητέρα του 9χρονου και συμπληρώνει περιγράφοντας όσα συνέβησαν: «Πήγα να τον πάρω από το σχολείο και ήρθε και μου είπε ''ο φίλος μου, μου έδωσε ένα φάρμακο να πιω και ήπια λίγο''. Έτρεξα να βρω το παιδί αυτό που μένει κοντά στο σπίτι μας για να δω τι έδωσε στο παιδί μου. Αφού τράβηξα φωτογραφία το φάρμακο, πήγα στο σχολείο κατευθείαν να δω αν είναι ενήμεροι για το φάρμακο που είχε το παιδί στα χέρια του. Η διευθύντρια μου είπε «ηρεμήστε κυρία μου, προφανώς για να το έχει το παιδί μαζί του θα είναι κάποια αντιβίωση. Δεν θα πάθει κάτι το παιδί σας». Μου είπαν ότι είδαν το φάρμακο την τελευταία ώρα, κάλεσαν τους γονείς του και εκείνοι με τη σειρά τους είπαν ότι το παιδί την προηγούμενη ημέρα κοιμήθηκε με τη γιαγιά και τον παππού του και του βάλανε το φάρμακο μέσα στη τσάντα του».
Όπως είπε η ίδια, το φάρμακο ήταν το Abilify. Πρόκειται για αριπιπραζόλη και είναι ένα αντιψυχωσικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας. Η αριπιπραζόλη είναι ένας εκλεκτικός μονοαμινεργικός ανταγωνιστής με υψηλή συγγένεια για την σεροτονίνη τύπου 2 (5ΗΤ2), την ντοπαμίνη τύπου 2 (D2),τους αδρενεργικούς υποδοχείς 1 και 2 και τους ισταμινεργικούς υποδοχείς Η1.
Σε ερώτηση για το αν οι γονείς του άλλου παιδιού επικοινώνησαν με την ίδια, είπε: «Δεν ήρθα καθόλου σε επικοινωνία μαζί τους. Δεν έχω φύγει λεπτό από το πλευρό του παιδιού μου στο νοσοκομείο και δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Δεν με αναζήτησαν».
Για τις συνθήκες υπό τις οποίες έκανε χρήση του φαρμάκου ο 9χρονος, η μητέρα του περιγράφει: «Το παιδί μου είπε ότι ο φίλος του, του είπε ''κοίτα τι φάρμακο πίνω, αν είσαι μάγκας πιες το και εσύ''. Δεν σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή. Οι γιατροί μου είπαν ότι είτε λίγο έπινε, είτε περισσότερο, έπρεπε να τον πάμε σε κέντρο δηλητηριάσεων για πλύση στομάχου»
Είπε επίσης ότι το σχολείο αρνείται πως έχει συμβεί το οτιδήποτε: «Σήμερα έστειλαν e-mail από το σχολείο σε όλους τους γονείς ότι αυτά που λέω εγώ είναι παραπληροφόρηση και δεν συνέβη τίποτα από αυτά στο σχολείο. Η διευθύντρια ήρθε μάλιστα στο νοσοκομείο και μου είπε ότι θα έπρεπε να την ενημερώσω ότι έφερα το παιδί μου στο νοσοκομείο. Δεν με ρώτησε καν αν είναι καλά».
