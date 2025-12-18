Αγρίνιο: «Αν είσαι μάγκας πιες κι εσύ» είπε στον 9χρονο ο φίλος του που του έδωσε το φάρμακο, σύμφωνα με την μητέρα του

Στο

εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 9χρονος που έλαβε

από συμμαθητή του σε σχολείο του

Η μητέρα του

περιέγραψε τα όσα συνέβησαν την ημέρα του περιστατικού, λέγοντας πως πήγε στο σχολείο και η διευθύντρια της ζήτησε να «ηρεμήσει», ενώ το σχολείο έστειλε mail σε όλους τους γονείς πως όσα ισχυρίζεται η ίδια είναι ψέματα και δεν συνέβη τίποτα.