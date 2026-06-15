Ζαχαράκη για Πανελλαδικές: Έως 29 Ιουνίου οι βαθμολογίες, τέλος Ιουλίου τα αποτελέσματα

Στις ημερομηνίες ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών 2026 αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (15/06), η ίδια επεσήμανε ότι οι βαθμολογίες θα έχουν ανακοινωθεί από 26 έως 29 Ιουνίου και τα αποτελέσματα στο τέλος Ιουλίου.

Η υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, εκτενώς στον εθνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για την καθιέρωση ενός εναλλακτικού συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ενίσχυση στη φοιτητική μέριμνα, αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις της επικαιρότητας.



Για την πρόταση του κ. Τσίπρα να καταργηθούν οι Πανελλαδικές σχολίασε πως «κατά την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε τίποτα για την κατάργησή τους. Άρα είτε δεν το εννοούσε τότε, είτε δεν το κατάφερε, ή σίγουρα τώρα πρέπει να μας εξηγήσει τι θα αντιπρότεινε ως προς αυτό».



«Εγώ έχω τοποθετηθεί και δημοσίως, πιστεύω ότι πράγματι πρέπει, όταν βρούμε ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα και μηχανισμό, να πάμε σε εναλλακτικό τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή και πρέπει να σας πω από τον Φεβρουάριο, 100 και πάνω άτομα δουλεύουν σε ειδικές ομάδες εργασίας, για να μας προτείνουν το εθνικό απολυτήριο».



Η κ. Ζαχαράκη στάθηκε παράλληλα και στη σημασία ενός κρατικού διπλώματος γλωσσομάθειας το οποίο θα χρησιμοποιούν τα παιδιά και θα είναι δημόσιο και δωρεάν, με σκοπό μελλοντικά να μειωθούν τα έξοδα της οικογένειας στο φροντιστηριακό κομμάτι. Στα μεγάλα έξοδα των γονέων εκεί, ανέφερε επίσης και την επιλογή του ψηφιακού φροντιστηρίου που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση, η οποία έχει ξεκινήσει να κερδίζει έδαφος.



«Η αλλαγή στο σύστημα θα συμπαρασύρει και τη δημιουργία νέων τμημάτων και την κατάργηση παλαιότερων τμημάτων, εννοώ στα ΑΕΙ, και το λέω αυτό, διότι συντελείται μια παγκόσμια επανάσταση αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, ορισμένα τμήματα είναι παρωχημένα, δηλαδή πολλά δεν έχουν λόγο ύπαρξης».



Εστίασε παράλληλα και στην έλευση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, ώστε το παιδί που δεν καταφέρει να περάσει στη σχολή που επιθυμεί, να έχει και αυτή τη δυνατότητα.



Για το πότε μπορεί να γίνει η κατάργηση των Πανελλαδικών, είπε πως «αυτό θα πρέπει να περιμένουμε όταν έρθει και το αποτέλεσμα και το συμπέρασμα της επιτροπής. Δεν αλλάζει κάτι για τα παιδιά που είναι τώρα στο γυμνάσιο τελευταίας τάξης και λύκειο, μιλάμε για μετά, τα παιδιά όμως αυτά να ξέρετε ότι από το 27 θα έχουν σε πολλά μαθήματα καινούργια βιβλία, καινούργια προγράμματα σπουδών, και βέβαια νέο εξοπλισμό που θα στείλουμε από διαδραστικούς πίνακες, από νέο αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία».



Επισήμανε τέλος ότι είναι νωρίς ακόμα για να υπάρχει κάποια εικόνα για τις βάσεις. «Ας πάρουν λίγο τα παιδιά τις ανάσες τους, και σύντομα θα έχουν και τα αποτελέσματα».