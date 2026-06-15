Πατέρας και γιος υπό την επήρεια αλκοόλ παρέσυραν και εγκατέλειψαν διανομέα στα Χανιά
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Πατέρας Τροχαίο Γιος Εγκατάλειψη Διανομέας

Πατέρας και γιος υπό την επήρεια αλκοόλ παρέσυραν και εγκατέλειψαν διανομέα στα Χανιά

O 47χρονος ήταν οδηγός του ΙΧ και ο γιος του συνοδηγός

Πατέρας και γιος υπό την επήρεια αλκοόλ παρέσυραν και εγκατέλειψαν διανομέα στα Χανιά
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Στη σύλληψη για τροχαίο με εγκατάλειψη σε βάρος 37χρονου διανομέα συνελήφθησαν στα Χανιά ένας 47χρονος και ο γιος του.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, για τη σύλληψη που έγινε την Κυριακή, τόσο ο 47χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο, όσο και ο γιος του, που ήταν συνοδηγός, βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης όταν σημειώθηκε το ατύχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε επί της οδού Ακρωτηρίου, όταν το ΙΧ με οδηγό τον 47χρονο παρέσυρε και εγκατέλειψε τον 37χρονο δικυκλιστή.

Η σύγκρουση ήταν, μάλιστα, τόσο σφοδρή που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί μηχανική βλάβη στο αυτοκίνητο, το οποίο ακινητοποιήθηκε σε απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου από το σημείο του τροχαίου.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον ΚΟΚ, σε περίπτωση τροχαίου με εγκατάλειψη ευθύνη φέρει και ο συνοδηγός.
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