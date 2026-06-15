Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ακροδεξιοί Χρυσή Αυγή Βόλος Σχολεία

Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών καθώς πρόκειται για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στον Βόλο

Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
23 ΣΧΟΛΙΑ
Γεμάτα με ακροδεξιά συνθήματα βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας σχολεία στον Βόλο.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το gegonota.news οι άγνωστοι έγραψαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και εθνικιστικά σύμβολα.

Χαρακτηριστικά έγραψαν «ερχόμαστε προδότες», «θα σας σφάξουμε αριστερά σκουπίδια» και «θα γίνετε σαπούνια», με την αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών καθώς πρόκειται για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στον Βόλο.

Δείτε φωτογραφίες

Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
23 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης