Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Ακροδεξιοί έγραψαν συνθήματα σε σχολεία του Βόλου, δείτε φωτογραφίες
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών καθώς πρόκειται για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στον Βόλο
Γεμάτα με ακροδεξιά συνθήματα βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας σχολεία στον Βόλο.
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το gegonota.news οι άγνωστοι έγραψαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και εθνικιστικά σύμβολα.
Χαρακτηριστικά έγραψαν «ερχόμαστε προδότες», «θα σας σφάξουμε αριστερά σκουπίδια» και «θα γίνετε σαπούνια», με την αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών καθώς πρόκειται για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στον Βόλο.
Δείτε φωτογραφίες
Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το gegonota.news οι άγνωστοι έγραψαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής και εθνικιστικά σύμβολα.
Χαρακτηριστικά έγραψαν «ερχόμαστε προδότες», «θα σας σφάξουμε αριστερά σκουπίδια» και «θα γίνετε σαπούνια», με την αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών καθώς πρόκειται για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στον Βόλο.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα