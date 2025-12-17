Η διευθύντρια είπε είναι αντιβίωση και οι γιατροί πως χορηγείται για σχιζοφρένεια το φάρμακο που πήρε ο 9χρονος στο Αγρίνιο, λέει η μητέρα του
Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε τα όσα συνέβησαν την ημέρα του περιστατικού, λέγοντας πως πήγε στο σχολείο και η διευθύντρια της ζήτησε να «ηρεμήσει» λέγοντας πως είχε ενημερώσει τους γονείς
Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 9χρονος που έλαβε φάρμακο από συμμαθητή του σε σχολείο του Αγρινίου. Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε τα όσα συνέβησαν την ημέρα του περιστατικού, λέγοντας πως πήγε στο σχολείο και η διευθύντρια της ζήτησε να «ηρεμήσει» λέγοντας πως είχε ενημερώσει τους γονείς και πως το φάρμακο ήταν αντιβίωση.
«Πήγα να πάρω το παιδί από το σχολείο και μου λέει “μαμά ο φίλος μου, μου έδωσε ένα φάρμακο και είπε αν είμαι μάγκας να το πιω”. Του λέω “αγόρι μου, τι φάρμακο ήταν αυτό που ήπιες;” και απάντησε “δεν ξέρω μαμά”. Τρέχω γρήγορα να προλάβω το παιδάκι που ήξερα ότι μένει λίγο πιο κάτω από το σπίτι μας. Βρήκα το παιδάκι και του είπα “πες μου τι ακριβώς φάρμακο έδωσες στο παιδί”. Το παιδάκι ήταν σε πανικό. Και του είπα “δώσε μου το να το δω, θέλω να δω το φάρμακο που πήρε το παιδί μου”. Άνοιξε την τσάντα και μου έδωσε το φάρμακο. Το έβγαλα φωτογραφία και πήγα απευθείας το παιδί μου στο νοσοκομείο. Δεν γνώριζα τι φάρμακο ήταν, ενημέρωσα τον παιδίατρο που είπε να το πάω γρήγορα στο νοσοκομείο να του κάνουν πλύσεις όση ποσότητα και να ήπιε», είπε η μητέρα στο MEGA.
«Φτάνοντας στο νοσοκομείο είδε ο παιδίατρος τη φωτογραφία και μου λέει “γρήγορα το κέντρο δηλητηριάσεων”. Εκείνη τη στιγμή τρόμαξα, δεν ήξερα τι θα συμβεί στο παιδί μου, τι θα πάθει. Κάναμε τις απαραίτητες εξετάσεις και κάποια στιγμή λέει το παιδί μου “δεν νιώθω καλά”. Τότε έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι να βοηθήσω το παιδί μου», συμπλήρωσε.
«Εφόσον πήρα το φάρμακο, πήγα στο σχολείο να δω αν το γνώριζαν, αν ήξεραν κάτι. Η μόνη απάντηση που πήρα από την διευθύντρια ήταν “ηρεμήστε κυρία μου, για να το έχει το παιδί, είναι φάρμακο που το παίρνουν τα παιδιά. Τώρα αν δείτε κάτι προφανώς να πάτε στο νοσοκομείο. Αντιληφθήκαμε την τελευταία ώρα στο διάλειμμα ότι το παιδί είχε το φάρμακο και ενημερώσαμε τους γονείς του”. Μου είπε ότι δεν είναι κάτι αυτό το φάρμακο, πως είναι αντιβίωση», λέει η μητέρα.
«Αυτό το φάρμακο, ρωτάω τους γιατρούς, μου είπαν πως χορηγείται σε παιδιά σε ειδικό σχολείο για ψυχοσωματικές διαταραχές, σχιζοφρένεια, μου είπαν διάφορα», ανέφερε.
Η μητέρα δεν έχει μιλήσει με τους γονείς του παιδιού που πήγε το φάρμακο στο σχολείο, «δεν έχω φύγει ούτε λεπτό πέρα από το παιδί μου», είπε.
Η διευθύντρια «είπε πως είναι αντιβίωση» και οι γιατροί πως χορηγείται «για ψυχοσωματικές διαταραχές, σχιζοφρένεια»
