Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν την σημαία του pride στο ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν την σημαία του pride στο ΑΠΘ
Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου
Στόχος βανδάλων έγινε η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε πριν από μερικές ημέρες σε κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μήνα Υπερηφάνειας και τη διεξαγωγή του Thessaloniki Pride.
Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΑΠΘ, Δόμνα Κακανά, η οποία τόνισε ότι «η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε στο ΑΠΘ βανδαλίστηκε».
Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι «η καταστροφή ενός συμβόλου, όμως, δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί. Η ισότητα, η αξιοπρέπεια, η ορατότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας δεν σκίζονται, δεν βανδαλίζονται, δεν κατεβαίνουν και δεν ακυρώνονται. Αν κάτι υπενθυμίζει το περιστατικό αυτό, είναι ότι η προώθηση της ισότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθούν να είναι αναγκαίες».
Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΑΠΘ, Δόμνα Κακανά, η οποία τόνισε ότι «η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε στο ΑΠΘ βανδαλίστηκε».
Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι «η καταστροφή ενός συμβόλου, όμως, δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί. Η ισότητα, η αξιοπρέπεια, η ορατότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας δεν σκίζονται, δεν βανδαλίζονται, δεν κατεβαίνουν και δεν ακυρώνονται. Αν κάτι υπενθυμίζει το περιστατικό αυτό, είναι ότι η προώθηση της ισότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθούν να είναι αναγκαίες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα