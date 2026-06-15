Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν την σημαία του pride στο ΑΠΘ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΠΘ Pride Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν την σημαία του pride στο ΑΠΘ

Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν την σημαία του pride στο ΑΠΘ
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Στόχος βανδάλων έγινε η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε πριν από μερικές ημέρες σε κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μήνα Υπερηφάνειας και τη διεξαγωγή του Thessaloniki Pride.

Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΑΠΘ, Δόμνα Κακανά, η οποία τόνισε ότι «η σημαία υπερηφάνειας που αναρτήθηκε στο ΑΠΘ βανδαλίστηκε».

Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι «η καταστροφή ενός συμβόλου, όμως, δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί. Η ισότητα, η αξιοπρέπεια, η ορατότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας δεν σκίζονται, δεν βανδαλίζονται, δεν κατεβαίνουν και δεν ακυρώνονται. Αν κάτι υπενθυμίζει το περιστατικό αυτό, είναι ότι η προώθηση της ισότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθούν να είναι αναγκαίες».

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