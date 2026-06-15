12χρονος οδηγούσε ΙΧ στο κέντρο της Κάτω Αχαΐας, συνελήφθη ο πατέρας του
ΕΛΛΑΔΑ
Κάτω Αχαΐα

12χρονος οδηγούσε ΙΧ στο κέντρο της Κάτω Αχαΐας, συνελήφθη ο πατέρας του

Ο ανήλικος οδηγούσε σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία

12χρονος οδηγούσε ΙΧ στο κέντρο της Κάτω Αχαΐας, συνελήφθη ο πατέρας του
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο σε κεντρικούς δρόμους της Κάτω Αχαΐας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και των διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος οδηγούσε όχημα ιδιοκτησίας της μητέρας του σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο πατέρας του 12χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ δικογραφία για την ίδια πράξη σχηματίστηκε και σε βάρος της μητέρας του παιδιού. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ολυμπιακός και bwin: Μια ιστορική σεζόν στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης

Η bwin συγχαίρει θερμά τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Ελλάδας, μια επιτυχία που επισφραγίζει μια ονειρική σεζόν και μια άρτια, ουσιαστική συνεργασία, γραμμένη με συνέπεια και κορυφές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης