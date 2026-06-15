Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
12χρονος οδηγούσε ΙΧ στο κέντρο της Κάτω Αχαΐας, συνελήφθη ο πατέρας του
12χρονος οδηγούσε ΙΧ στο κέντρο της Κάτω Αχαΐας, συνελήφθη ο πατέρας του
Ο ανήλικος οδηγούσε σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία
Ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο σε κεντρικούς δρόμους της Κάτω Αχαΐας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια όσο και των διερχόμενων οδηγών και πεζών.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος οδηγούσε όχημα ιδιοκτησίας της μητέρας του σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία.
Για την υπόθεση συνελήφθη ο πατέρας του 12χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ δικογραφία για την ίδια πράξη σχηματίστηκε και σε βάρος της μητέρας του παιδιού. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας διαπίστωσαν ότι ο ανήλικος οδηγούσε όχημα ιδιοκτησίας της μητέρας του σε σημεία με αυξημένη κυκλοφορία.
Για την υπόθεση συνελήφθη ο πατέρας του 12χρονου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ δικογραφία για την ίδια πράξη σχηματίστηκε και σε βάρος της μητέρας του παιδιού. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
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