Δυστύχημα με 48χρονο στο Βραχάτι: Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε δέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Δυστύχημα Τροχαίο Βραχάτι Οδηγός

Δυστύχημα με 48χρονο στο Βραχάτι: Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε δέντρο

Το τροχαίο σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου

Δυστύχημα με 48χρονο στο Βραχάτι: Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε δέντρο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 48χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου–Πατρών, στο Βραχάτι.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr το τροχαίο σημειώθηκε όταν για άγνωστη αιτία το ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό τον 48χρονο εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και «καρφώθηκε» σε δέντρο.

Ο άτυχος 48χρονος διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου όπου λίγο αργότερα κατέληξε.

Δυστύχημα με 48χρονο στο Βραχάτι: Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε δέντρο
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης