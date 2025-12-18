Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Δυστύχημα με 48χρονο στο Βραχάτι: Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε δέντρο
Δυστύχημα με 48χρονο στο Βραχάτι: Το αυτοκίνητό του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «καρφώθηκε» σε δέντρο
Το τροχαίο σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 48χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου–Πατρών, στο Βραχάτι.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr το τροχαίο σημειώθηκε όταν για άγνωστη αιτία το ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό τον 48χρονο εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και «καρφώθηκε» σε δέντρο.
Ο άτυχος 48χρονος διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου όπου λίγο αργότερα κατέληξε.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr το τροχαίο σημειώθηκε όταν για άγνωστη αιτία το ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό τον 48χρονο εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και «καρφώθηκε» σε δέντρο.
Ο άτυχος 48χρονος διακομίστηκε με σοβαρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου όπου λίγο αργότερα κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα